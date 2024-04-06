Швидше за все, завдяки дослідженню, вчені відкрили новий біологічний механізм ожиріння.

Вченим вдалося виявити рідкісні генні відмінності, які можуть підвищувати ризик ожиріння в шість разів. Дослідження показало генетичні варіанти двох генів, які мають одні з найбільших впливів на ризик ожиріння, які було виявлено на сьогодні. Про це пише The Independent.

Експерти висловили припущення, що відкриття рідкісних варіантів генів BSN та APBA1 є одними з перших виявлених генів, які пов'язані з ожирінням, для яких підвищений ризик не прослідковується до досягнення дорослого віку.

"Ми ідентифікували два гени з варіантами, які мають найсильніший вплив на ризик ожиріння на популяційному рівні, який ми коли-небудь спостерігали, але, можливо, більш важливим є те, що варіація фагота пов'язана з ожирінням у дорослому віці, а не в дитинстві. Таким чином, ці результати дають нам нове розуміння взаємозв'язку між генетикою, нейророзвитком і ожирінням", - зауважив автор дослідження, який працює у відділі метаболічних захворювань Ради медичних досліджень (MRC) Джайлз Йо.

Відео дня

Дослідники також виявили, що генетичні варіанти гена BSN, який ще називають фаготом, можуть підвищувати шанси ожиріння в шість разів. Крім того, його пов'язували з підвищеним ризиком неалкогольної жирової хвороби печінки та діабету 2 типу.

Як з'ясувалось, варіанти гена фагота впливають на одного з 6 500 дорослих, це говорить про те, що вони можуть мати вплив на близько 10 тисяч людей у Великій Британії.

"Ці висновки є ще одним прикладом того, що широкомасштабні генетичні дослідження людської популяції допомагають нам краще зрозуміти біологічну основу хвороб. Генетичні варіанти, які ми виявили в BSN, мають одні з найбільших ефектів на ожиріння, діабет 2 типу та жирову хворобу печінки, що спостерігаються на сьогодні, і висвітлюють новий біологічний механізм, що регулює контроль апетиту", - підкреслив автор дослідження та дослідник MRC в Кембриджському університеті Джон Перрі.

У виданні нагадали, що ожиріння є значним фактором ризику інших серйозних захворювань, які включають хворобу серця та діабет 2 типу. Проте генетичні причини, чому деякі люди більш схильні до набору ваги, до кінця ще не вивчені. Порівняно з генами ожиріння, які були виявлені у попередніх дослідженнях, варіанти генів BSN та APBA1 не пов'язані з дитячим ожирінням. Тому це підштовхнуло вчених до того, що вони, ймовірно, відкрили новий біологічний механізм ожиріння.

Останні новини на тему схуднення

Раніше дієтологи назвали найкращий вид горіхів для дієти та здоров'я. Відомо, що горіхи та насіння є ідеальним вибором, адже вони мають багато клітковини, корисні жири та білок. Фахівці також зазначили, що насіння соняшнику є чудовим варіантом для схуднення, адже воно має менше калорій та жиру.

Як писав УНІАН, австралійська акторка Ребел Вілсон розкрила секрет схуднення на 30 кілограмів. За її словами, їй вдалося схуднути не за допомогою правильного харчування та спорту.

Вас також можуть зацікавити новини: