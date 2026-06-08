Більше 65% прісної води на Землі знаходиться в одній частині світу, але вона нас не врятує

Здається, що посуха та дефіцит нам точно не загрожують, але вчені стверджують протилежне.

Енциклопедія Британіка повідомляє, що "Антарктичний льодовий щит має об’єм 28 мільйонів кубічних кілометрів, що становить 70 відсотків усієї прісної води (включно з підземними водами) у світі". Сім десятих прісної води планети знаходиться в одному крижаному щиті на самому дні світу.

Зрозуміло, що через це виникає спокуса сприйняти це як щось заспокійливе. Планета з такою кількістю прісної води в запасі здається планетою з комфортним запасом міцності. Але це не зовсім так, пише Space Daily.

Якщо зазирнути за межі Антарктиди, то решта картини відповідає тому ж шаблону. Згідно з однією широко цитованою оцінкою, Геологічна служба США (USGS) повідомляє, що "більша частина всієї прісної води на Землі, близько 68,7 відсотка, міститься в крижаних шапках і льодовиках". Більше двох третин прісної води планети скута льодом.

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Де насправді знаходиться прісна вода

Цей лід розподілений нерівномірно. USGS зазначає, що майже 90 відсотків крижаної маси Землі знаходиться в Антарктиді, приблизно 10 відсотків – у льодовиковому щиті Гренландії та зовсім небагато – у гірських льодовиках.

Національний центр даних щодо снігу та льоду оцінює площу Антарктичного щита майже в 14 мільйонів квадратних кілометрів, а його об’єм – ближче до 30 мільйонів кубічних кілометрів.

Обидві організації сходяться на думці щодо його масштабів: один крижаний щит на дні світу утримує близько семи десятих усієї існуючої прісної води.

Чому "прісна вода" – це оманлива втіха

Існувати та бути доступним – це не одне й те саме, і майже вся ця заморожена вода не проходить другу перевірку. Вона заблокована в льодах на полюсах, місцями товщиною в кілометри, далеко від місць проживання людей і заморожена при температурах, які перетворюють видобуток на величезну інженерну проблему.

Найбільший резервуар прісної води на Землі одночасно є й найменш доступним для нас.

Якщо відняти лід, то частина, що залишилася, все одно здебільшого недоступна. Приблизно 30 відсотків прісної води становлять підземні води, і більша їх частина знаходиться занадто глибоко, щоб її можна було качати з будь-якими розумними витратами. Решта крихітного шматочка – це та частина, яка фактично підтримує життя людей.

Національне географічне товариство формулює це прямо: "Таким чином, лише близько одного відсотка прісної води Землі легко доступна для використання людиною".

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) викладає ту саму думку для громадськості: "Може здатися, що на Землі води надлишок, але насправді менше 1 відсотка доступно для використання людиною".

Ці відсотки описують різні частки загального балансу, і їх не слід протиставляти один одному. 68,7 відсотка – це частка від усієї прісної води. Один відсоток – це частка прісної і водночас легкої для видобутку води. Разом вони малюють одну й ту саму невтішну картину.

Розрив між існуючим і доступним

Все це не означає, що планета пересихає, і ці цифри вимагають скоріше ясності, ніж паніки. Загальний запас прісної води величезний. Доступна частина крихітна, і вона не збільшується від того, що зростає крижаний щит.

Водна безпека – це проблема доступу та розподілу, а не глобальних запасів, саме тому континент із замороженої прісної води ніяк не допомагає місту, яке страждає від посухи.

Раніше УНІАН повідомляв, як би виглядала Антарктида без льоду.

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