Більше 65% прісної води на Землі знаходиться в одній частині світу, але вона нас не врятує

Енциклопедія Британіка повідомляє, що "Антарктичний льодовий щит має об’єм 28 мільйонів кубічних кілометрів, що становить 70 відсотків усієї прісної води (включно з підземними водами) у світі". Сім десятих прісної води планети знаходиться в одному крижаному щиті на самому дні світу.
Зрозуміло, що через це виникає спокуса сприйняти це як щось заспокійливе. Планета з такою кількістю прісної води в запасі здається планетою з комфортним запасом міцності. Але це не зовсім так, пише Space Daily.
Якщо зазирнути за межі Антарктиди, то решта картини відповідає тому ж шаблону. Згідно з однією широко цитованою оцінкою, Геологічна служба США (USGS) повідомляє, що "більша частина всієї прісної води на Землі, близько 68,7 відсотка, міститься в крижаних шапках і льодовиках". Більше двох третин прісної води планети скута льодом.
Де насправді знаходиться прісна вода
Цей лід розподілений нерівномірно. USGS зазначає, що майже 90 відсотків крижаної маси Землі знаходиться в Антарктиді, приблизно 10 відсотків – у льодовиковому щиті Гренландії та зовсім небагато – у гірських льодовиках.
Національний центр даних щодо снігу та льоду оцінює площу Антарктичного щита майже в 14 мільйонів квадратних кілометрів, а його об’єм – ближче до 30 мільйонів кубічних кілометрів.
Обидві організації сходяться на думці щодо його масштабів: один крижаний щит на дні світу утримує близько семи десятих усієї існуючої прісної води.
Чому "прісна вода" – це оманлива втіха
Існувати та бути доступним – це не одне й те саме, і майже вся ця заморожена вода не проходить другу перевірку. Вона заблокована в льодах на полюсах, місцями товщиною в кілометри, далеко від місць проживання людей і заморожена при температурах, які перетворюють видобуток на величезну інженерну проблему.
Найбільший резервуар прісної води на Землі одночасно є й найменш доступним для нас.
Якщо відняти лід, то частина, що залишилася, все одно здебільшого недоступна. Приблизно 30 відсотків прісної води становлять підземні води, і більша їх частина знаходиться занадто глибоко, щоб її можна було качати з будь-якими розумними витратами. Решта крихітного шматочка – це та частина, яка фактично підтримує життя людей.
Національне географічне товариство формулює це прямо: "Таким чином, лише близько одного відсотка прісної води Землі легко доступна для використання людиною".
Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) викладає ту саму думку для громадськості: "Може здатися, що на Землі води надлишок, але насправді менше 1 відсотка доступно для використання людиною".
Ці відсотки описують різні частки загального балансу, і їх не слід протиставляти один одному. 68,7 відсотка – це частка від усієї прісної води. Один відсоток – це частка прісної і водночас легкої для видобутку води. Разом вони малюють одну й ту саму невтішну картину.
Розрив між існуючим і доступним
Все це не означає, що планета пересихає, і ці цифри вимагають скоріше ясності, ніж паніки. Загальний запас прісної води величезний. Доступна частина крихітна, і вона не збільшується від того, що зростає крижаний щит.
Водна безпека – це проблема доступу та розподілу, а не глобальних запасів, саме тому континент із замороженої прісної води ніяк не допомагає місту, яке страждає від посухи.
Раніше УНІАН повідомляв, як би виглядала Антарктида без льоду.