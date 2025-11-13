Ще в березні 2025 року політичний комісар ВМС КНР Юань Хуачжі підтвердив інформацію про старт будівництва четвертого авіаносця.

У Китаї стартувало будівництво четвертого авіаносця країни. Він матиме ядерну силову установку.

Крім того, є повідомлення про те, що КНР, можливо, веде роботу над створенням ще одного авіаносця, але із традиційним двигуном. Про це розповідає The War Zone.

Примітно, що інформація про будівництво нового авіаносця зʼявилася невдовзі після того, як Пекін ввів в експлуатацію авіаносець Fujian.

Відео дня

Відповідно до супутникових знімків, авіаносець Type 004 зводять на верфі в місті Далянь, що в провінції Ляонін. На кадрах можна розгледіти елементи, які нагадують захисну оболонку реактора, і це ключова ознака наявності ядерної установки, пишуть автори.

Така конструкція схожа на ті, що використовують на атомних авіаносцях США. Водночас не відкидається, що мова про випробувальний корабель або модуль. Візуалізації Type 004 показали схожість з авіаносцями класу Ford ВМС США, а також з майбутнім авіаносцем нового покоління з Франції. Обидва судна мають ядерну енергетичну установку.

"У своїй останній оцінці військової потужності Китаю Пентагон прямо не згадує про авіаносець з ядерним двигуном, але зазначає, що "наступне покоління авіаносців" Китаю буде характеризуватися "більшою витривалістю", що "збільшить ударну силу потенційної авіаносної бойової групи ВМС КНР при розгортанні в районах за межами безпосередньої периферії КНР", – пише TWZ.

Зазначається, що ще в березні 2025 року політичний комісар ВМС КНР Юань Хуачжі підтвердив інформацію про старт будівництва четвертого авіаносця. При цьому він не став уточнювати, чи забезпечать судно ядерною установкою. Однак докази існування наземного прототипу ядерного реактора для великого надводного корабля зʼявилися ще у 2024 році. Мова про проєкт Dragon Might, який знаходиться у провінції Сичуань.

Китайський авіаносець з ядерною силовою установкою – переваги

Видання пише, що впровадження ядерної силової установки на новому авіаносці Китаю має величезне значення. Установка надасть йому фактично необмежену дальність плавання

Крім того, вона допоможе задовольнити вимоги до енергопостачання постійно вдосконалюваних датчиків та інших систем виконання завдань.

Також цей проєкт значно скоротить технічний розрив з ВМС США.

Китайська зброя: інші новини

CNN повідомляє, що в Китаї різко збільшилося виробництво ракет. Зазначається, що це історичне нарощування потужностей різко контрастує з проблемами США у сфері постачання.

Не так давно у Китаї показали залповий запуск копій "Шахеда". Хоча візуально вони нагадують іранські дрони, за призначенням і конструкцією цей дрон ближчий до ізраїльського Harpy – барражуючого боєприпасу, що виявляє радіочастоти ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: