Легендарний модний дім створив скафандри для астронавтів NASA, які полетять на Місяць

Така співпраця продиктована бажанням італійського будинку моди асоціювати бренд із передовими технологіями та авангардними ідеями.

Астронавти NASA, які готуються до польоту на Місяць, використовуватимуть скафандри, створені за участю італійського модного дому Prada.

Як пише The Independent, бренд представив новий елемент екіпірування, розроблений у співпраці з компанією Axiom Space. Йдеться про внутрішній шар костюма LCVG, оснащений сучасною системою вентиляції, інтегрованою безпосередньо у тканину, а також системою охолодження, яка подає холодну воду через трубки до основних груп м’язів астронавта.

"Ми пишаємося тим, що можемо представити нове досягнення, народжене завдяки унікальному поєднанню передового досвіду Axiom Space та знань Prada у сфері дизайну, конструювання одягу й сучасних матеріалів – напередодні повернення людства на поверхню Місяця", – заявив директор із маркетингу Prada Лоренцо Бертеллі.

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Генеральний директор Axiom Space доктор Джонатан Сіртейн додав, що співпраця стала прикладом нового підходу до розвитку космічної галузі.

"Поєднавши найкращі досягнення аерокосмічної інженерії, розкішного виробництва та сучасної розробки продуктів, ми створили костюм, який жодна з компаній не змогла б зробити самостійно. Саме таке міжгалузеве мислення визначатиме нову еру пілотованих космічних польотів", – сказав він.

Нова розробка стала продовженням гучного виходу Prada у космічну сферу у 2024 році, коли бренд представив зовнішній космічний костюм для місії NASA Artemis 3, запланованої на 2027 рік, а також для майбутньої висадки Artemis 4 на Місяць у 2028 році.

За словами стратега люксових брендів і професора Нью-Йоркського університету Томаї Сердарі, Prada вже перейшла "від натхнення космосом до реального партнерства", тоді як індустрія космічного туризму та досліджень продовжує розвиватися.

Експерт назвав дві головні причини інтересу Prada до космічної галузі: прагнення залучити заможних клієнтів, зацікавлених у космічних подорожах, а також бажання асоціювати бренд із передовими технологіями та авангардними ідеями.

Подібної стратегії дотримуються й компанії Blue Origin Джеффа Безоса та SpaceX Ілона Маска, які активно розвивають напрямок космічного туризму для багатих клієнтів, йдеться у статті.

Глобальний керівник напряму люксових товарів компанії Bernstein Лука Солка зазначив, що нова хвиля інтересу до космічних місій і повернення людини на Місяць неминуче привертає величезну увагу громадськості, а брендам класу люкс важливо залишатися помітними й актуальними.

"Амбітний проєкт Prada з’явився на тлі складної ситуації у світовій індустрії розкоші. Після двох років спаду ринок почав демонструвати ознаки стабілізації, однак війна з Іраном, що спалахнула наприкінці лютого, знову вдарила по туристичних поїздках і витратах на предмети розкоші далеко за межами Близького Сходу", - констатує The Independent.

Prada – не єдина компанія з індустрії одягу, яка працює над космічними технологіями. Under Armour співпрацює з Virgin Galactic над створенням космічного одягу, Columbia Sportswear бере участь у розробці спеціальних тканин для космосу разом із Intuitive Machines, а французький ритейлер Decathlon минулого року представив свій перший космічний костюм для місій на Міжнародну космічну станцію.

Нові костюми для програми Artemis мають низку переваг у порівнянні з екіпіруванням астронавтів епохи Apollo.

Завдяки сучасним матеріалам нинішні скафандри забезпечують значно кращу рухливість. Це дозволить астронавтам рухатися поверхнею Місяця більш природно, а не стрибками, як під час місій Apollo.

У 2024 році вчені Корнельського університету в США також представили прототип системи фільтрації, яка дозволяє астронавтам пити перероблену сечу безпосередньо всередині скафандра.

Поки що цю технологію не використовували у реальних космічних польотах, однак NASA планує інтегрувати її у майбутні місії Artemis.

Інші новини про розробки

Нагадаємо, китайські вчені розробляють власну версію автономного робота NASA SpiderFab для виготовлення конструкцій на орбіті. Теоретично такий робот міг би здійснювати, наприклад, плетіння сонячних електростанцій та антен у космосі з котушок з вуглецевого волокна. Ідея у тому, щоб такі роботи будували в умовах низької або нульової гравітації конструкції, які занадто великі для транспортування у ракетах або в інших космічних апаратах.

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