Компанії все частіше купують нав'язливі інструменти на основі штучного інтелекту, щоб стежити за своїми працівниками.

Прийшов на роботу? Знімай "селфі"! Так водії Uber змушені повідомляти додатку, що вони вже на робочому місці. Якщо система розпізнавання обличь, яку використовує компанія, вирішить, що водій бреше про свою ідентичність, навіть якщо це не так, він втрачає доступ до Uber.

Алгоритм сервісу також стежить за якістю роботи працівників й складає для них рейтинг за п'ятибальною шкалою. Якщо рейтинг дуже довго на низькому рівні, водій втрачає роботу. І така практика не унікальна, - пише Politico.

Компанії розробляють і купують дедалі більшу кількість інструментів для робочого місця, багато з яких базуються на штучному інтелекті, щоб стежити за своїми працівниками й аналізувати їх роботу. Політики й персонал часто скаржаться, що ці інструменти нав'язливі, дискримінаційні, а в деяких випадках навіть незаконні.

Читайте такожШІ навчають змінювати поведінку людини, експерименти поки успішніПандемія COVID-19 змусила мільйони людей працювати з дому. Тому компанії наполягають, що їм потрібні інструменти, які б допомогли гарантувати продуктивність й належну поведінку персоналу в умовах, коли керівник не ходить коридорами й не може звернути на щось увагу.

"Наша система перевірки ID в реальному часі розроблена для безпеки всіх, хто використовує додаток. Ми перевіряємо, щоб правильний водій чи кур’єр використовував той чи інший обліковий запис", - пояснили Politico в компанії Uber, додавши, що перш ніж заблокувати водія, його випадок розглядає "живий" менеджер. До того ж, кожен може оскаржити рішення компанії.

В лютому Amazon почав відстежувати своїх водіїв за допомогою камер з вбудованими індикаторами зворотного біометричного зв'язку. Ці пристрої стежать за тим, коли водії відводять погляд від дороги або перевищують швидкість. Представник Amazon похвалився "надзвичайним покращенням безпеки водіїв і громади" завдяки цій технології. Кількість аварій скоротилася на 48%.

"Не вірте критикам, які переслідують власні інтереси й стверджують, що ці камери призначені для ще чогось окрім безпеки", - додав представник компанії, зауваживши, що Amazon використовує технологію нагляду "відповідно до місцевих законів й за повної підтримки місцевої влади".

Випробувальний майданчик

Технології нагляду за робочим місцем стають дедалі більш поширеними в різних секторах. Але так звана гіг-економіка, заснована на короткочасних контрактах, стала особливо важливим випробувальним майданчиком для нагляду за допомогою штучного інтелекту. Так вважає єврокомісар з питань працевлаштування й соціальних прав Ніколя Шміт.

Читайте такожВ світі знижується глобальний рівень свободи в інтернеті - звіт Freedom HouseКомпанії й так схилялися до використання аналітики поведінки на робочому місці, намагаючись покращити продуктивність й ефективність. Але пандемія коронавірусу надзвичайно посилила цю тенденцію. Ford вимагає від деяких своїх працівників носити браслети, щоб відстежувати, чи дотримуються вони соціального дистанціювання на заводах. Amazon збирається використовувати штучний інтелект для перевірки, які м'язи використовують працівники. Це, як кажуть в компанії, "скоротить одноманістність рухів й допоможе захистити людей від хвороб".

Звіт, складений Конгресом профспілок у Великій Британії, свідчить, що технології нагляду за працівниками на підйомі. 15% опитаних людей сказали, що мали досвід з технологіями моніторингу продуктивності після появи коронавірусу. Системи на основі штучного інтелекту чудово підходять для цього. Вони ефективно рахують й ідентифікують слова, які працівники вводять в пошукові системи, а також відстежують відвідувані під час роботи сайти. Штучний інтелект може порахувати кількість кроків, зроблених на складі, скільки разів і як на довго працівники ходять в туалет. Машина здатна на все, що потрібно для перевірки поведінки працівників як в інтернеті, так і в реальності.

Американська компанія Sapience Analytics розробляє програмне забезпечення для нагляду на робочих місцях і запевняє, що її продукти підвищують "залученість працівників", що призводить до "підвищення продуктивності й кар'єрного задоволення". Програмами Sapience Analytics користуються вже більш ніж 90 компаній у 18 країнах. Директор з питань аналітики Бредлі Кіллінджер сказав, що компанія й сама використовує свої розробки. Завдяки їм низка працівників працювали з ефективністю 145% впродовж 6 тижнів поспіль.

"Якщо таке відбувається, я наказую людям виділити три дні, щоб зайнятися чимось іншим", - сказав Кіллінджер.

Читайте такожЛюди не зможуть тримати під контролем надрозумних роботів - науковціАле такі інструменти мають і темну сторону. Британський банк Barclays опинився під слідством Служби з питань інформації, яка стежить за захистом приватності в королівстві. Банк звинуватили в тому, що він використовував програми Sapience Analytics, щоб шпигувати за співробітниками. Barclays після цього перейшов до відстеження анонімних даних.

Тим часом, популярний Офіс 365 від Microsoft зіштовхнувся з критикою через те, що програма складає "бали продуктивності", які дозволяють менеджерам відстежувати, на скільки активна електронна скринька працівника або його роботу з файлами у спільному доступі. Після цього компанія виправила ситуацію й теж зробила анонімними дані, щоб працедавці не могли стежити за окремими працівниками.

Експерти застерігають, що так зване підвищення продуктивності може відбуватися за рахунок зростання ризику вигорання, підвищення стресу й появи проблем з психологічним здоров'ям. Звіт комітету Європарламенту з питань працевлаштування говорить, що технології нагляду "скорочують автономність й приватність, призводять до підвищення інтенсивності роботи й розмивають межу між роботою й особистим/сімейним життям".

Можна поговорити з менеджером?

Проблема в тому, що нагляд за робочим місцем не регульований, - пояснила дослідник Європейського інституту профспілок Айда Понсе дел Кастілло.

"У нас немає закону, який би наказував роботодавцю не втручатися в приватне життя. Говорив, що потрібно враховувати емоції. Компанії не довіряють інтимності, приватності й гідності людських працівників", - пояснила вона.

Читайте такожУ 2020 році кількість виявлених програм для кіберпереслідування зросла в 1,5 рази - дослідження ESETУ Єврокомісії запевняють, що розуміють тяжкість наслідків від нагляду за робочим місцем на основі штучного інтелекту. Шміт сказав, що алгоритмічний менеджмент - саме так називають цифрові інструменти й техніки для управління віддаленими працівниками - "лишає людям мало можливостей оскаржувати неприйнятні рішення".

"Технології становлять фундаментальний виклик для майбутнього світу працевлаштування у демократичних суспільствах", - сказав Шміт.

Єврокомісія зараз працює над ініціативою, яка повинна покращити умови роботи, коли діє алгоритмічний менеджмент. ЄС також схвалив закон про штучний інтелект, який регулює "ризиковане" застосування технології.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань