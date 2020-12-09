Starship SN8 запускають з пускового комплексу в містечку Бока Чика, штат Техас.

Компанія Ілона Маска Spacex незабаром планує здійснити перший тестовий запуск прототипу міжпланетного корабля Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс.

Тестову модель багаторазового космічного корабля Starship планують запустити на 12,5 кілометрів та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик, передає УП.

За 126 секунд до запуску старт відклали. Причини наразі невідомі. У SpaceX повідомили, що запуск таки має відбутись о 00:45 за Києвом (22:45 UTC).

ЗМІ повідомляють, що запуск був перенесений через порушення людьми безпечного периметра.

Starship SN8 запускають з пускового комплексу в містечку Бока Чика, штат Техас.

Напередодні Маск зазначав, що з "ймовірність ⅓ (33.3% - ред.) запуск пройде успішно".

На замовлення SpaceX за запуском повинен був спостерігати дослідний літак NASA WB57, який займається аерофотозніманням, але, за непідтвердженою інформацією, за лічені хвилини до зльоту він поламався.

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Напередодні випробування старший інженер SpaceX по польотам на Марс Ларс Блекмор сказав, що цей запуск "це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!".

Нагадаємо, напередодні SpaceX не змогла запустити перший прототип корабля для польотів на Марс. За секунду до старту сталося автоматичне вимкнення одного з двигунів Raptor.

Що цьому передувало

1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку - в наступні чотири роки.

SpaceX 3 вересня провела ще одні успішні випробування прототипу корабля Starship. Тестова модель багаторазового корабля виконала політ на 150 метрів.

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Автор: Олександр Топчій