Вчені виявили в мозку 'перемикач', який пригнічує тривожність: що це означає

Це відкриття дозволить розробити унікальний метод точкового лікування, який усуне саму причину страхів.

Нове дослідження щойно показало, що мозковий контур, пов'язаний з тривожною поведінкою, можна вмикати та вимикати. Вчені з Університету імені Мігеля Ернандеса в Ельче виявили, що відновлення балансу в крихітному контурі зупинило тривожність, соціальну замкнутість і депресивну поведінку у мишей.

Дослідження було зосереджено на мигдалеподібному тілі (амігдалі) – ділянці мозку, що відповідає за емоційну регуляцію. Група вчених під керівництвом Хуана Лерми з лабораторії синаптичної фізіології виявила, що скупчення нейронів у базолатеральному мигдалеподібному тілі має помітний вплив на емоційну та соціальну поведінку, пише Inc.

"Ми вже знали, що мигдалеподібне тіло бере участь у формуванні тривоги та страху, але тепер ми ідентифікували конкретну популяцію нейронів, одного лише незбалансованого прояву активності яких достатньо для запуску патологічних форм поведінки", – пояснив Лерма.

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Лерма та його команда використовували генетично модифікованих мишей з незвично високим рівнем гена Grik4, який, за даними Національної медичної бібліотеки, пов'язаний з нейропсихіатричними станами та реакціями на антидепресанти. Високий рівень цього гена збільшує кількість глутаматних рецепторів GluK4 – специфічних білків у мозку, які допомагають регулювати збудливість нейронів, настрій і пам'ять.

Підвищений рівень GluK4, як зазначається в дослідженні, порушує те, як нейрони взаємодіють між собою, що пов'язано з психіатричними розладами та порушеннями розвитку, такими як аутизм і шизофренія.

Дослідники виявили, що тривала надмірна експресія GluK4 робила базолатеральне мигдалеподібне тіло високозбудливим, нормалізуючи наявність незбалансованої активності в мозку, що може призводити до сильного страху та соціального уникнення. Крім того, це може призводити до того, що нервові зв'язки залишаються в незрілому стані, порушуючи обробку інформації.

Відновлення балансу для повернення душевного спокою

Однак, коли вчені знизили високі рівні GluK4 у базолатеральному мигдалеподібному тілі до нормальних значень, вони змогли відновити зв'язок між здоровими, повноцінно працюючими нейронами.

"Цього простого коригування виявилося достатньо, щоб змінити поведінку, пов’язану з тривожністю та соціальним дефіцитом, і це примітно", – підкреслив Альваро Гарсія, перший автор дослідження, у коментарі для Science Daily.

Щоб побачити, наскільки сильно змінилася ця поведінка, дослідники виміряли готовність мишей досліджувати відкриті простори та взаємодіяти з незнайомими мишами. Коли у мишей був збалансований рівень GluK4, вони були більш схильні до пригод і демонстрували поліпшення у своїй поведінці.

Значення для майбутніх методів лікування тривоги та депресії

Вчені також перевірили, чи поширюється це лікування на інші типи мишей, щоб побачити, чи пов'язаний цей механізм з тривожністю в ширшому сенсі.

Для цього дослідники застосували ту саму методику на генетично немодифікованих мишах, які в минулому демонстрували високий рівень тривожності. Було виявлено, що лікування знизило тривожність і в них.

Отримані результати мають позитивне значення для майбутніх методів лікування психічного здоров'я, надаючи дослідникам конкретне скупчення нейронів як мішень. Для людей це може означати появу більш спеціалізованих видів терапії, спрямованих безпосередньо на першопричину певних психологічних проблем.

"Націлювання на ці конкретні нейронні контури може стати ефективною і більш локалізованою стратегією лікування афективних розладів", – заявив Лерма.

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