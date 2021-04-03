Винахід заснований на роботі з радіохвилями.

У США робота навчили шукати речі, які він не бачить.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Boston Dynamics презентували нового робота-вантажника (фото, відео)Корисний у побуті винахід засноване на роботі з радіохвилями.

«На демонстрації робот копається в ящику зі сміттям, шукаючи предмети, розмір яких йому закодували», - йдеться в сюжеті.

На думку дослідників з Массачусетського технологічного інституту, це допоможе знаходити замовлення на складах, які звичайна камера не може розпізнати.

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Автор: Катерина Шварц