Американського робота навчили шукати речі, яких він не бачить
У США робота навчили шукати речі, які він не бачить.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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«На демонстрації робот копається в ящику зі сміттям, шукаючи предмети, розмір яких йому закодували», - йдеться в сюжеті.
На думку дослідників з Массачусетського технологічного інституту, це допоможе знаходити замовлення на складах, які звичайна камера не може розпізнати.
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