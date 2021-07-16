Транспортом керують незвично – за допомогою спеціальних окулярів та шолома.

У США паралізований гонщик повернувся до змагань завдяки спеціально сконструйованому автомобілю.

Чоловіку відтепер не треба хвилюватися за кермування – воно автоматичне.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

20 років тому Сен Шмідт отримав параліч після страшної аварії. Чоловік пошкодив хребет і змушений був покинути чемпіонати. Та мрію колись повернутися у великий спорт він не полишав.

Читайте такожУ Китаї повністю позбулися майнінгу криптовалютЗавдяки спеціальному автомобілю перший крок до перегонів зроблено. Сена посадили за кермо, але ні ногами, ні руками керувати транспортом не треба.

Гонщик у високотехнологічному шоломі й окулярах стартує та розганяє авто за допомогою дихання, а повертає рухами голови, за якими стежать інфрачервоні камери.

Шмідт каже, що щасливий кермувати, і сподівається, що розробка стане інноваційною.

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Автор: Іван Бойко