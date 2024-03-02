Космічні тіла обертаються навколо Урана та Нептуна.

Астрономи виявили одразу три досі невідомі супутники планет, які ховаються поза полем зору на краю Сонячної системи. Як пише Newsweek, ці супутники обертаються навколо двох найвіддаленіших планет – один навколо Урана і два навколо Нептуна.

Таким чином, загальна кількість супутників, виявлених на орбітах цих планет, сягає вже 28 і 16 відповідно, кажуть в Центрі малих планет Міжнародного астрономічного союзу.

"Три нещодавно відкриті супутники є наймлявішими з тих, що коли-небудь були знайдені навколо цих двох планет-крижаних гігантів за допомогою наземних телескопів. Потрібна була спеціальна обробка зображень, щоб виявити такі мляві об’єкти", — сказав у заяві Скотт С. Шеппард, астроном з Наукового інституту Карнегі, який і зробив відкриття.

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Наразі новий супутник Урана отримав назву S/2023 U1, але його буде перейменовано на честь персонажа однієї з п’єс Шекспіра, як і всі інші супутники Урана. Він має діаметр приблизно 8 км і обертається навколо своєї планети раз на 680 днів.

Два нові супутники Нептуна отримали назви S/2002 N5 і S/2021 N1, але також будуть перейменовані на честь морських богинь Нереїд із грецького міфу. S/2002 N5 має діаметр приблизно 24 км, а S/2021 N1 – близько 14 км.

Усі три місяці мають віддалені, перекошені та овальної форми орбіти навколо своїх планет, що свідчить про те, що вони також могли бути астероїдами або шматками космічного сміття, які потрапили на орбіти цих планет на початку існування Сонячної системи. Було також виявлено, що молоді місяці мають схожі орбіти з іншими меншими супутниками їхніх планет, що вказує на те, що вони можуть бути фрагментами того самого протомісяця, який давно розділився на частини в результаті зіткнень із стародавніми кометами чи астероїдами.

Новий супутник Урана був виявлений за допомогою телескопів Magellan в обсерваторії Las Campanas Carnegie Science в Чилі 4 листопада 2023 року, тоді як супутники Нептуна були вперше помічені у вересні 2021 року за допомогою телескопів Magellan і телескопа Subaru. Подальші спостереження та дані попередніх спостережень були використані для підтвердження присутності цих супутників.

Інші новини дослідження космосу

Як писав УНІАН, вчені не виключають, що у далеких куточках Сонячної системи може бути життя. Це відкриття було зроблено з використанням даних, зібраних космічним телескопом Джеймса Вебба.

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