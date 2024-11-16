За словами науковців, головною загрозою для Середземного моря є поступове зіткнення Африканської плити з Євразійською.

Середземне море не буде існувати вічно, адже дві великі тектонічні плити Землі стикаються одна з одною, тому існує велика ймовірність того, що у далекому майбутньому це море може бути стерте з лиця Землі, пише IFL Science.

За словами дослідників, континети нашої планети перебувають у постійному, але дуже повільному русі. Зокрема земна кора розділена на тектонічні плити, що рухаються над напіврідкою верхньою мантією, яка призводить до перегрупування континентів та формування різних геологічних особливостей впродовж століть.

"Сучасне розташування континентів на Землі - Африка, Євразія, Америка і так далі - є лише тимчасовим. Конфігурації континентів кардинально змінювалися в минулому і продовжуватимуть змінюватися в майбутньому через рух тектонічних плит", - пояснили у виданні.

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Вчені наголошують, що головною загрозою для Середземного моря є поступове зіткнення Африканської плити з Євразійською. Близько 100 мільйонів років тому ці дві плити почали зближуватися, поступово закриваючи океанічні басейни між собою.

"Будьте певні, що ці геологічні зміни відбуваються в масштабі мільйонів і мільйонів років, тому швидкість руху становить лише міліметри на Землю. Врешті-решт, Середземне море може опинитися затиснутим між двома плитами в процесі формування нового суперконтиненту. Європа, якою ми її знаємо, прослизне під африканську плиту, і море перестане існувати", - додають у IFL Science.

Водночас це лише один з ймовірних варіантів того, як можуть зміститися тектонічні плити нашої планети. Врешті-решт передбачити розташування майбутніх континентів досить складно через динамічну природу тектоніки плит та великі часові рамки.

Тому гарна новина полягає в тому, що Середземне море навряд чи зникне впродовж багатьох мільйонів років, тому не слід перейматися про це зараз, запевняють науковці.

"Якщо припустити, що ми уникнемо постійно зростаючих ризиків ядерної війни, катастрофічних природних катаклізмів, зміни клімату та глобальних спалахів хвороб, є певний шанс, що Homo sapiens буде поруч і стане свідком потенційного краху Середземного моря через мільйони років, хоча впевненості немає", - підсумували у виданні.

Інші новини про науку

Як писав УНІАН, вчені вигадали метод виробництва палива CO2. За словами дослідників, цей спосіб у 45 разів ефективніший і потребує у 45 разів менше землі порівняно з традиційним виробництвом біодизеля на основі сої.

Також повідомлялось, що льодовик Туейтса, відомий як "Льодовик Судного дня", швидко тане через зміни клімату. Це може призвести до серйозного підвищення рівня моря, затопивши Нью-Йорк і Маямі.

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