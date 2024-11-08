Танення цього льодовика призведе до катастрофічних наслідків не тільки на сході США, а й по всьому світу.

Льодовик Туейтса, відомий як "Льодовик Судного дня", стрімко тане через зміни клімату, і його танення може серйозно підвищити рівень моря, затопивши Нью-Йорк і Маямі. Про це пише Daily Mail.

Вчені пропонують радикальні методи, щоб запобігти катастрофічній повені вздовж східного узбережжя США.

Як пише видання, вони запропонували встановити гігантську підводну "завісу", штучно збільшувати товщину льодовика за допомогою морської води або охолоджувати скельні породи, якими він рухається.

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Одна з ідей полягає в тому, щоб накачати морську воду на поверхню льодовика. Вона замерзне і збільшить його товщину. Але цей метод ризикований і дорогий. Рівень солоності води може вплинути на структуру льоду, а підйом води вимагає величезних енергетичних витрат.

Інша ідея - створення підводної "фіранки", яка блокувала б теплі підводні течії. Технологія вимагає складних інженерних рішень, а вплив на морську екосистему не до кінця вивчений.

Також дослідники запропонували охолоджувати скельні породи, якими рухаються льодовики, що дасть змогу зменшити тертя і сповільнити їхнє танення. Але проєкт дорогий і також потребує додаткових досліджень.

Льодовик Туейтса - у чому його особливість

За словами вчених, зникнення льодовика "Судного дня" також призведе до краху WAIS - континентального крижаного щита, що покриває Західну Антарктиду.

WAIS по суті являє собою крижану чашу, яка знаходиться в улоговині нижче рівня моря в Західній Антарктиді.

Льодовик Туейтса - один із тих льодовиків, які розташовані вздовж зверненого до моря краю WAIS. Ці льодовики - єдине, що не дає океану заповнити улоговину, розтопити або змістити її лід.

Якщо льодовик Туейтса і льодовик WAIS заваляться, це спричинить незворотне, екстремальне підвищення рівня моря, яке поставило б під загрозу мільйони людей і прискорило б танення інших льодовиків по всьому світу.

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