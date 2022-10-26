Відкриття було зроблено випадково.

Команда вчених з Брістольського університету у Великобританії з'ясувала, що медоносні бджоли, коли рояться, можуть виробляти електричний заряд з більшою щільністю, ніж у грозових хмар і наелектризованих пилових бур.

Про це повідомляє New Scientist.

Вчені відстежували погоду на польовій станції поруч зі своїм університетом і помітили, що їхні монітори електричного поля зафіксували стрибок атмосферного електричного заряду. При цьому штормової активності не спостерігалося.

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Тоді вчені звернули увагу, що поблизу в цій час роїлися західні медоносні бджоли. Науці і раніше було відомо, що окремі бджоли несуть невеликий заряд, але напруга такої величини ніколи раніше не реєструвалося у медоносних бджіл.

"Коли я подивився на дані, я був трохи здивований. Побачивши, що це справило величезний вплив", – каже учасник дослідження Еллард Хантінг.

Тоді команда розгорнула додаткові монітори електричного поля в поєднанні з відеокамерами для вимірювання електричного поля і щільності рою. Вони дочекалася, поки бджоли в довколишніх вуликах почнуть роїтися природним чином.

Дослідники зафіксували три рої, які проходили повз монітори протягом приблизно 3 хвилин за раз. Вони виявили, що бджолині рої створюють електричний заряд від 100 до 1000 вольт на метр. При тому чим щільніше був рій, тим сильніше було електричне поле.

Хантінг зазначив, що за щільністю заряду бджолині рої перевершили такі метеорологічні явища, як грозові хмари в гарну погоду і наелектризовані пилові бурі. Щільність їх заряду була приблизно у вісім разів більше, ніж у грозової хмари, і в шість разів більше, ніж у наелектризованої пилової бурі.

Віктор Мануель Ортега-Хіменес з Університету штату Мен, коментуючи це відкриття, зазначив, що воно відкриває широке поле для дослідження. Вчені все ще не знають, чи відбувається те ж саме з іншими тваринами, як птахи і кажани, а також не розуміють природу цього явища. В тому числі, невідомо, корисна ця здатність для бджіл чи є випадковим результатом тертя між їхніми крилами і повітрям.

Унікальні здібності бджіл

У Бучі Київської області окупанти змотали дві гранати і прикріпили їх до вулика. Під час розмінування території після відходу окупанта це виявили сапери-добровольці. Задум був такий, що коли вулик відкриють, станеться вибух. Однак півроку до вулика ніхто не підходив. За цей час бджоли самі його "розмінували" – вони залили запалювачі медом і шпильки не вискочили.

А на початку року бджоли завадили розігнати акцію протесту пасічників. Бджолярі встановили перед президентським палацом в Сантьяго близько 60 вуликів, в яких було приблизно 10 тисяч бджіл. Поліцейські не змогли розігнати акцію, деякі потрапили до лікарні після нападу бджіл.

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