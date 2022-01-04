Бджолярі стурбовані довготривалою посухою.

У Чилі поліцейські потрапили до лікарні після нападу бджіл, яких винесли на акцію протесту пасічники.

Про це пише SBS News.

Пасічники встановили перед президентським палацом у Сантьяго близько 60 вуликів, у яких було приблизно 10 тисяч бджіл.

В Чилі з 2010 року триває посуха, від якої страждає виробництво меду.

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Поліцейські намагалися заарештувати бджолярів і забрати вулики, коли на них напали бджоли.

Сімох правоохоронців з укусами госпіталізували до лікарні. Чотирьох мітингувальників таки затримали після протестів.

Seven police officers have been taken to hospital in Chile after being stung during a protest by beekeepers concerned by a long-term drought. pic.twitter.com/cuoKyJOWAJ — SBS News (@SBSNews) January 4, 2022

Раніше повідомлялося, що в Південно-Африканській Республіці рій бджіл вбив пінгвінів, які перебувають під загрозою зникнення.

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