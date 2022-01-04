Пасічники протестували у Сантьяго / Скриншот

У Чилі поліцейські потрапили до лікарні після нападу бджіл, яких винесли на акцію протесту пасічники.

Про це пише SBS News

Пасічники встановили перед президентським палацом у Сантьяго близько 60 вуликів, у яких було приблизно 10 тисяч бджіл.

В Чилі з 2010 року триває посуха, від якої страждає виробництво меду.

Читайте такожНа Одещині в степ доставили стадо куланів (фото)Протестувальники вимагали, щоб уряд підвищив ціни на мед або надав субсидії його виробникам. 

Поліцейські намагалися заарештувати бджолярів і забрати вулики, коли на них напали бджоли.

Сімох правоохоронців з укусами госпіталізували до лікарні. Чотирьох мітингувальників таки затримали після протестів.

Раніше повідомлялося, що в Південно-Африканській Республіці рій бджіл вбив пінгвінів, які перебувають під загрозою зникнення.

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