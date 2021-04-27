Флагманські TWS Bluetooth навушники OPPO Enco X стали результатом першої колаборації ОРРО з данським преміум виробником динаміків Dynaudio.

27 квітня, 2021, Київ, Україна — OPPO AED Україна, що увійшла до топ-5 за продажем бездротових навушників у країні, презентувала флагманські TWS Bluetooth навушники OPPO Enco X, що стали результатом першої колаборації ОРРО з данським преміум виробником динаміків Dynaudio.

«У 2021-му наша команда IoT зосередиться на бездротових навушниках й інших носимих пристроях. Цього року ми запропонуємо більше нових моделей TWS навушників у різних цінових категоріях, як-от OPPO EncoAir, Enco Buds й Enco Free2», — зазначив Ладо Гегечкорі, національний тренер OPPO AED Україна.

OPPO Enco X: Hi-Fi якість, створена спільно з Dynaudio

OPPO Enco X оснащені власною інноваційною звуковою системою DBEE 3.0 і бездротовою трансмісією LHDC™, що забезпечує найвищу якість Hi-Fi.

Першокласна якість звуку OPPO Enco X — квінтесенція масштабних досліджень, здійснюваних експертами з акустики Dynaudio та командою OPPO в найбільшій акустичній лабораторії Європи.

ОРРО презентує нові матеріали, нову структуру й нові технології в інноваційній звуковій системі DBEE 3.0. Навушники OPPO Enco X становлять коаксіальну конструкцію з двома драйверами, що керують різними частотами.

Сторонній шум скасовано

Навушники OPPO Enco X забезпечують гібридне активне шумозаглушення. Досягти цього вдається завдяки двоядерному чипу, який також відповідає за зменшення шуму та Bluetooth з’єднання. Користувачам доступні чотири налаштування: «Максимальне шумозаглушення», «Приглушення шуму»,«Режим прозорості»тавимкнення шумозаглушення.

OPPO Enco X оснащені потрійним мікрофоном для забезпечення алгоритмукерування шумом, вбудованим мікрофоном безпосередньо в частині, що розміщується у вусі, і подвійним мікрофоном поза вухом.

Бінауральна Bluetooth® передача з низькою затримкою

Нова бінауральна Bluetooth® передача з низькою затримкою в OPPO Enco X відрізняється більшою стабільністю, оптимізацією наднизької затримки на системному рівні та ще відчутнішим зменшенням затримок.

25 годин автономної роботи

із зарядним кейсом навушники здатні запропонувати 25 годин відтворення музики або 15 годин розмов поспіль. Без кейсу — 5,5 години відтворення музики або 3,5 години розмов;

за максимальногошумозаглушення навушники можуть прослужити 4 години без зарядного кейса або 20 годин із ним.

Інтелектуальне й інтуїтивно зрозуміле керування

Легко переключайтесяна наступну піснюта змінюйте режим шумозаглушення на OPPO Enco X:

Double-tap control: двічі торкніться будь-якого динаміка, щоб перейти до наступної пісні, відповісти на дзвінок, завершити розмову;

Slide control: зробіть пальцем рух угору чи вниз по обидва боки навушників, щоб відрегулювати гучність;

Press-and-holdcontrol: натисніть та утримуйте будь-якийбік навушників протягом секунди, щоб переключитися між двома вибраними режимами зменшення шуму;

Three-tap control: активуйте Google Voice Assistant, Apple Siri та Amazon Alexa.

Стильний дизайн, непідвладний часу

Компактний зарядний кейсі каркас із алюмінієвого сплаву в поєднанні з обтічним корпусом мають елегантний і динамічний вигляд. OPPO Enco X будуть представлені в Україні в білому та чорному кольорах.

Презентація OPPO Enco X в Україні:

Наявність OPPO Enco X на ринку України

Придбати OPPO Enco X в Україні можна на сайтах і в магазинах партнерів ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka й інших.Із 27 квітня по 16 травня 2021 року OPPO Enco X можна купити за промоціною, приуроченою до старту продажів:за 4444 грн замість 4999 грн.

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Автор: Іван Бойко