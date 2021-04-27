27 квітня, 2021, Київ, Україна — OPPO AED Україна, що увійшла до топ-5 за продажем бездротових навушників у країні, презентувала флагманські TWS Bluetooth навушники OPPO Enco X, що стали результатом першої колаборації ОРРО з данським преміум виробником динаміків Dynaudio.
«У 2021-му наша команда IoT зосередиться на бездротових навушниках й інших носимих пристроях. Цього року ми запропонуємо більше нових моделей TWS навушників у різних цінових категоріях, як-от OPPO EncoAir, Enco Buds й Enco Free2», — зазначив Ладо Гегечкорі, національний тренер OPPO AED Україна.
OPPO Enco X: Hi-Fi якість, створена спільно з Dynaudio
OPPO Enco X оснащені власною інноваційною звуковою системою DBEE 3.0 і бездротовою трансмісією LHDC™, що забезпечує найвищу якість Hi-Fi.
Першокласна якість звуку OPPO Enco X — квінтесенція масштабних досліджень, здійснюваних експертами з акустики Dynaudio та командою OPPO в найбільшій акустичній лабораторії Європи.
ОРРО презентує нові матеріали, нову структуру й нові технології в інноваційній звуковій системі DBEE 3.0. Навушники OPPO Enco X становлять коаксіальну конструкцію з двома драйверами, що керують різними частотами.
Сторонній шум скасовано
Навушники OPPO Enco X забезпечують гібридне активне шумозаглушення. Досягти цього вдається завдяки двоядерному чипу, який також відповідає за зменшення шуму та Bluetooth з’єднання. Користувачам доступні чотири налаштування: «Максимальне шумозаглушення», «Приглушення шуму»,«Режим прозорості»тавимкнення шумозаглушення.
OPPO Enco X оснащені потрійним мікрофоном для забезпечення алгоритмукерування шумом, вбудованим мікрофоном безпосередньо в частині, що розміщується у вусі, і подвійним мікрофоном поза вухом.
Бінауральна Bluetooth® передача з низькою затримкою
Нова бінауральна Bluetooth® передача з низькою затримкою в OPPO Enco X відрізняється більшою стабільністю, оптимізацією наднизької затримки на системному рівні та ще відчутнішим зменшенням затримок.
25 годин автономної роботи
- із зарядним кейсом навушники здатні запропонувати 25 годин відтворення музики або 15 годин розмов поспіль. Без кейсу — 5,5 години відтворення музики або 3,5 години розмов;
- за максимальногошумозаглушення навушники можуть прослужити 4 години без зарядного кейса або 20 годин із ним.
Інтелектуальне й інтуїтивно зрозуміле керування
Легко переключайтесяна наступну піснюта змінюйте режим шумозаглушення на OPPO Enco X:
- Double-tap control: двічі торкніться будь-якого динаміка, щоб перейти до наступної пісні, відповісти на дзвінок, завершити розмову;
- Slide control: зробіть пальцем рух угору чи вниз по обидва боки навушників, щоб відрегулювати гучність;
- Press-and-holdcontrol: натисніть та утримуйте будь-якийбік навушників протягом секунди, щоб переключитися між двома вибраними режимами зменшення шуму;
- Three-tap control: активуйте Google Voice Assistant, Apple Siri та Amazon Alexa.
Стильний дизайн, непідвладний часу
Компактний зарядний кейсі каркас із алюмінієвого сплаву в поєднанні з обтічним корпусом мають елегантний і динамічний вигляд. OPPO Enco X будуть представлені в Україні в білому та чорному кольорах.
Презентація OPPO Enco X в Україні:
Наявність OPPO Enco X на ринку України
Придбати OPPO Enco X в Україні можна на сайтах і в магазинах партнерів ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka й інших.Із 27 квітня по 16 травня 2021 року OPPO Enco X можна купити за промоціною, приуроченою до старту продажів:за 4444 грн замість 4999 грн.
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