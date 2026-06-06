Повне сонячне затемнення покажуть онлайн: де подивитися пряму трансляцію

У серпні на території Іспанії можна буде спостерігати перше сонячне затемнення з трирічної серії.

Повне з трьох найближчих сонячних затемнень відбудеться 12 серпня цього року. Воно створить приголомшливе небесне видовище, пише CNN.

Згідно з даними EarthSky, повне затемнення можна буде спостерігати у вузькій смузі довжиною 8300 кілометрів – від Арктики через Північний полюс до Гренландії, Ісландії, Португалії та північної Іспанії.

При цьому в Гренландії можна буде спостерігати повну фазу затемнення трохи більше двох хвилин. А в північній Іспанії – близько 20 секунд. У цей момент небо потемніє, а Сонце повністю сховається. Головне, щоб у цей день збереглася сприятлива погода для спостереження.

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Тим часом часткове сонячне затемнення, під час якого буде закрита лише частина сонячного світла, можна буде спостерігати в деяких частинах Європи, Африки та Північної Америки.

Точні дані про час затемнення в конкретних регіонах збирає сайт Time and Date. А для тих, хто живе за межами смуги затемнення, Європейське космічне агентство (ЄКА) проводитиме пряму трансляцію з іспанської астрофізичної обсерваторії Хаваламбре в Теруелі.

Чим примітне сонячне затемнення 2026 року

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею, відкидаючи тінь на нашу планету. Місяць при цьому повністю блокує сонячне світло в деяких районах світу.

У 2024 році повне сонячне затемнення було видно з Мексики, США та Канади. А останнє затемнення, яке спостерігалося з материкової частини Європи, відбулося у 2006 році.

Серпневе сонячне затемнення 2026 року стане першим повним сонячним затемненням, яке буде видно з материкової частини Іспанії з 1905 року. За даними ЄКА, це перше з трьох сонячних затемнень, які відбудуться до 2028 року.

Згідно з даними NACA, наступне повне сонячне затемнення пройде над південною Іспанією, Північною Африкою, Саудівською Аравією та Єменом 2 серпня 2027 року.

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