Сонце зникне на кілька хвилин: до унікального затемнення залишилося 100 днів

У серпні 2026 року повне сонячне затемнення вперше за десятиліття буде видно з материкової Європи.

До одного з найефектніших астрономічних явищ залишилося лише 100 днів. Уже 12 серпня 2026 року Місяць повністю закриє Сонце, перетворивши день на короткі сутінки та відкривши для спостерігачів сонячну корону, пише Forbes.

Це затемнення стане особливим для Європи: востаннє подібне явище на материку можна було побачити ще у 1999 році. Для Ісландії це буде перше затемнення з 1954 року, а для Іспанії – з 1905-го.

Подія збігатиметься з піком метеорного потоку Персеїди, що підсилить ефект – у небі можуть з’явитися десятки "падаючих зірок".

Коли і де спостерігати

Тінь Місяця пройде через Гренландію, Ісландію та Іспанію. Час залежатиме від місця спостереження: від післяобідніх годин у Гренландії до вечора в Іспанії.

Саме Іспанія вважається найкращим варіантом для спостереження. Там затемнення відбудеться перед заходом сонця – світило буде низько над горизонтом, що створить особливо драматичну картину. Найкращі умови прогнозують у внутрішніх регіонах країни, де в серпні зазвичай ясне небо.

Водночас в Ісландії погодні умови значно менш передбачувані, а Гренландія, попри потенційно чисте небо, залишається складною для подорожей.

Як виглядає повне затемнення

Явище триває кілька годин, але повна фаза – лише кілька хвилин. Спочатку Місяць поступово "закриває" Сонце, і світло починає слабшати. Коли перекриття досягає майже повного, температура падає, а навколишній світ набуває незвичного відтінку.

За мить до повної фази можна побачити ефект "діамантового кільця", після чого небо раптово темніє. У цей момент відкривається сонячна корона, стають видимими яскраві зорі й планети, а горизонт світиться, ніби під час заходу сонця з усіх боків.

Чому це можливо

Повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць опиняється точно між Землею та Сонцем. Попри колосальну різницю в розмірах, обидва світила здаються однаковими на небі – через те, що Сонце приблизно у 400 разів більше за Місяць, але й настільки ж далі від Землі.

Саме це рідкісне співпадіння дозволяє Місяцю повністю перекривати сонячний диск.

Як спостерігати безпечно

Фахівці наголошують: дивитися на Сонце без захисту небезпечно. Протягом усіх фаз затемнення, окрім повної, необхідно використовувати спеціальні захисні окуляри. Лише в момент повного перекриття Сонця їх можна зняти, щоб побачити корону неозброєним оком.

Наступне повне затемнення після цього відбудеться 30 березня 2033 року. Його можна буде спостерігати в районі Аляски та Сибіру.

