SpaceX планує випробувати ракетоносій для подорожі на Місяць вже цього року

Це випробування започаткує важливий рік для програми Starship.

Компанія SpaceX планує в цьому році випробувати ракетоносій для подорожі на Місяць. Проведення випробування очікується у першому кварталі 2026 року, повідомляє Іnteresting Еngineering.

Зазначається, що останній політ Starship був відкладений через пошкодження ракетного прискорювача для польоту під час випробувань у листопаді. Цей прискорювач став першим із "Версії 3" Super Heavy прискорювачів SpaceX, розробленим для підвищення продуктивності завдяки потужнішим двигунам Raptor 3.

Також у публікації сказано, що NASA нещодавно повідомило про те, що через затримки з реалізацією проєкту може шукати іншого кандидата для посадки екіпажу Artemis III на Місяць.

У жовтні виконуючий обов'язки керівника NASA Шон Даффі сказав:

"Я люблю SpaceX. Це неймовірна компанія. Проблема в тому, що вони відстають. Вони висунули свої терміни, і ми змагаємося з Китаєм".

Хоча SpaceX бореться за утримання контракту на місячний посадковий апарат "Artemis III", приватна космічна компанія мільярдера Ілона Маска нещодавно підкреслила можливості Starship і для польотів за межі Місяця. Компанія заявила, що Starship Version 3 стане першою версією ракети, здатною летіти на Марс.

Раніше ж Маск зазначав, що хотів би запустити безпілотний зорельот на Червону планету під час наступного зближення Землі та Марса. Однак, перш ніж SpaceX зможе доставити Starship на Марс або, власне, на Місяць, їй потрібно опанувати дозаправку на орбіті.

Маск описав орбітальне дозаправлення як "необхідну технологію для того, щоб зробити життя багатопланетним".

У публікації роблять висновок, що SpaceX мусить оволодіти технологією орбітальної дозаправки ракетоносія в цьому році, щоби виконати свої зобовязання щодо експедиції на Місяць. Також це буде вирішальним для польоту на Марс і виведення людства на новий рівень космічних досліджень.

Конкурент SpaceX вперше повернув багаторазову ракету після старту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в листопаді минулого року американська компанія Blue Origin успішно запустила місію NASA на ракеті New Glenn і вперше повернула її перший ступінь.

Ракету запустили з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида. Через кілька хвилин після старту перший ступінь ракети відокремився та успішно сів на морську платформу Jacklyn в Атлантиці.

New Glenn є двоступінчастою важкою ракетою-носієм, розробленою компанією Blue Origin. Останню створив засновник Amazon Джефф Безос. Ракета може виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 45 т.

