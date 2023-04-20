Земля потрапила до шлейфу комети Тетчер 15 квітня і покине його 29-го.

Спалахи у Києві 19 квітня стались через падіння метеора з потоку Ліриди. Щороку цього місяця Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка і залишає цей потік.

Про це повідомили у прес-службі Державної космічної агенції України. Там додали, що схожий випадок стався у Франції в лютому 2023 року. Небесне тіло під час вибуху також спричинило спалах у небі.

До шлейфу комети Тетчера Земля потрапила 15 квітня 2023 року і вийде з нього 29 квітня. Очікується, що пік зорепаду припаде на 21 квітня.

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Зазначається, що Ліриди — це дуже швидкі та яскраві метеори. Під час проходження атмосфери нашої планети вони не залишають довгих палаючих слідів, а створюють яскраві спалахи або "вогняні кулі".

Цей метеорний потік є одним із найдавніших, що відомі людству. Китайці знали про нього ще у 687 р. до н. е. Свою назву він отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

Спалахи в небі над Києвом та областю 19 квітня

Ввечері 19 квітня у небі над столицею та областю виникли яскраві спалахи і пролунав вибух. Повітряну тривогу увімкнули лише після цього.

Українці вже традиційно відреагували на гучну подію мемами. Найпопулярнішими стали - "вторгнення прибульців" та "початок контрнаступу ЗСУ з космосу".

Автори проекту Alpha Centauri уточнили, що біля Києва впав болід (метеор). У NASA також підтвердили, що це був не їхній супутник, як спочатку припускали експерти.

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