Спалахи у Києві 19 квітня стались через падіння метеора з потоку Ліриди. Щороку цього місяця Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка і залишає цей потік.
Про це повідомили у прес-службі Державної космічної агенції України. Там додали, що схожий випадок стався у Франції в лютому 2023 року. Небесне тіло під час вибуху також спричинило спалах у небі.
До шлейфу комети Тетчера Земля потрапила 15 квітня 2023 року і вийде з нього 29 квітня. Очікується, що пік зорепаду припаде на 21 квітня.
Зазначається, що Ліриди — це дуже швидкі та яскраві метеори. Під час проходження атмосфери нашої планети вони не залишають довгих палаючих слідів, а створюють яскраві спалахи або "вогняні кулі".
Цей метеорний потік є одним із найдавніших, що відомі людству. Китайці знали про нього ще у 687 р. до н. е. Свою назву він отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.
Спалахи в небі над Києвом та областю 19 квітня
Ввечері 19 квітня у небі над столицею та областю виникли яскраві спалахи і пролунав вибух. Повітряну тривогу увімкнули лише після цього.
Українці вже традиційно відреагували на гучну подію мемами. Найпопулярнішими стали - "вторгнення прибульців" та "початок контрнаступу ЗСУ з космосу".
Автори проекту Alpha Centauri уточнили, що біля Києва впав болід (метеор). У NASA також підтвердили, що це був не їхній супутник, як спочатку припускали експерти.