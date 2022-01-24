Група з трьох галактик знаходиться в сузір’ї Фенікс приблизно в 425 мільйонах світлових років від Землі.

Космічний телескоп Hubble зробив фото групи з трьох галактик, відомих як NGC 7764A.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) і вдосконаленої камери для спостережень (Advanced Camera for Surveys, ACS).

NGC 7764A знаходиться приблизно в 425 мільйонах світлових років від Землі в сузір’ї Фенікс (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Дві галактики у верхньому правому куті зображення, здається, взаємодіють одна з одною - справді, довгі сліди зірок і газу, що простягаються від них обох, створюють враження, що обидві галактики щойно були уражені на великій швидкості, введені в хаос галактикою у формі кулі для боулінгу в нижньому лівому куті зображення.

Насправді, зазначають астрономи, взаємодії між галактиками відбуваються протягом дуже довгих проміжків часу, і галактики рідко стикаються одна з одною.

"Також незрозуміло, чи насправді галактика в нижньому лівому куті взаємодіє з двома іншими, хоча вони настільки близькі в космосі, що таке видається можливим. За збігом обставин колективна взаємодія між цими галактиками призвела до того, що обидві галактики у верхньому правому куті утворили форму, яка при спостереженні з нашої Сонячної системи нагадує зореліт, відомий як USS Enterprise із фільму "Зоряний шлях" (Star Trek)", - пишуть астрономи.

Зазначається, що окремо ці три галактики називаються NGC 7764A1, NGC 7764A2 і NGC 7764A3.

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Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Заміна телескопу Hubble

"Хаббл" працює на орбіті вже 31 рік і все частіше виходить з ладу. Тож його має замінити телескоп "Джеймс Вебб" (JWST), який запустили в космос 25 грудня 2021 року. Телескоп почали будувати 25 років тому та витратили на це 10 мільярдів доларів.

Телескоп здійснить 30-денну подорож довжиною в 1,6 млн км від нашої планети в напрямку Марса - до другої точки Лагранжа. Працювати "Джеймс Вебб" почне майже через 6 місяців після запуску. За цей час апарат охолоне до робочих температур, відкалібрує свої дзеркала та інструменти.

"Джеймс Вебб" прослужить від п'яти до десяти років. Найімовірніше, на цьому його "життя" закінчиться. Річ у тім, що у конструкції закладено ліміт, щоб забезпечити високу чутливість датчика, який найглибше проникає в інфрачервоний діапазон, його потрібно постійно охолоджувати рідким гелієм до -267 °C. "Вебб" перестане працювати, коли закінчиться холодоагент.

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JWST - це дуже велике дзеркало 6,5 метрів у діаметрі. Для порівняння, у "Хаббла" — лише 2,4 метра. Оскільки "тарілку" такого розміру неможливо умістити в ракету, дзеркало "Вебба" зробили складним. Воно складається з трьох секцій, які успішно розгорнулися. Дзеркало в прямому сенсі золоте. Інженери покрили 18 шестикутних сегментів шаром золота завтовшки 100 нанометрів - цей метал добре відбиває інфрачервоні промені.

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