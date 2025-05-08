Якби Сталін прожив хоча б іще кілька років, історія світу могла піти по зовсім іншій траекторії.

На початку 1950-х років Йосип Сталін, ймовірно, планував Третю світову війну і активно готував "поле бою" для цього. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів Олександр Гогун – російський історик, який проживає в Берліні та досліджує тоталітаризм.

За його словами, після закінчення Другої світової війни Сталін розпочав велику зовнішньополітичну гру, в межах якої намагався спровокувати США на розбазарювання свого військового потенціалу.

"Щоб розпорошити сили США по всьому світу, Сталін використав дві хвилі маніпуляцій. З 1945-го до 1949-го він влаштовував усілякі провокації в Західній Азії, на Близькому Сході та в Європі", – каже історик.

Відео дня

Результатом цих зусиль стала перемога комуністів у громадянській війні в Китаї, де їм протистояв республіканський уряд, підтримуваний США. Коли ж це вдалося, Сталін перейшов до другого етапу, в межах якого навпаки почав відволікати увагу США від Європи і втягувати їх у боротьбу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Саме так почалася перша війна у В’єтнамі, коли комуністи підняли повстання проти підтримуваних американцями французів.

"І вершина махінаторських здібностей Сталіна – це війна в Кореї, коли він лобами зіштовхнув Китай та США. Трумен до кінця не зміг розгадати цю багатоходівку. Політика стримування, відома "доктрина Трумена", являла собою розпорошення, розкидання ресурсів і тиск не на СРСР, а удари по кінчиках щупалець "червоного спрута", – каже Олександр Гогун.

На думку історика, усе це було вигідно Сталіну, який накопичував сили та, ймовірно, готував "похід до Гібралтару та Ла-Маншу з подальшим завоюванням США".

Гогун визнає, що йому досі не вдалося знайти документів із чіткими планами нападу СРСР на Західну Європу і США, але багато документів останніх років правління Сталіна досі залишаються засекреченими, що, на думку історика, "красномовно свідчить про те, що день Х був уже не за горами".

На це зокрема вказують деякі уривчасті свідчення, наявні у відкритих документах. Зокрема Гогун посилається на виступ Сталіна перед лідерами країн-сталетів СРСР у Кремлі у січні 1951 року. У ньому радянський диктатор вимагав від країн "соцтабору" створити потужні збройні сили у найближчі три роки – тобто до 1954 року. (Нагадаємо, сам Сталін помер у 1953 році).

Також існує постанова Міністерства державної безпеки СРСР кінця 1952 року, в якій чекістам наказують перейти до "активної розвідки". За словами Гогуна, це означає акти тероризму, вбивства на "класових ворогів", підпали, вибухи.

"Очевидно, що лідери НАТО не сидітимуть склавши руки, коли на їхній території починаються замахи на них. Значить, Сталін уже відпускав гальма", – вважає історик.

Інші матеріали на історичну тематику

Як писав УНІАН, давні римляни ухилялися від сплати податків, користуючись лазівками у законодавстві. Історики розповіли про хитрі схеми.

Також ми писали про найгіршу катастрофу в історії ВМС США у мирний час. Тоді американці втратили сім есмінців за одну ніч.

Вас також можуть зацікавити новини: