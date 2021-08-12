Соцмережа стала "більш контрастною і менш синьою".

У соціальній мережі Twitter оновився дизайн.

"Ми дещо змінили зовнішній вигляд Twitter у веб-версії та на смартфонах. Хоча спочатку це може здатися дивним, але такі оновлення роблять нас доступнішими, унікальнішими, більш сфокусованими на вас і на тому, про що ви говорите", - розповіли в компанії.

Зокрема, тепер платформа використовує свій новий фірмовий шрифт Chirp - про нього повідомлялося раніше в січні 2021 року.

— Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021

Також Twitter змінила кольорове оформлення, зробивши його "контрастнішим і менш синім", щоб більше уваги отримували фотографії та відео користувачів. Наприклад, деякі кнопки тепер стали чорного кольору.

Платформа анонсувала і запровадження нових кольорів.

Окрім того, соцмережа позбулася "візуального шуму", прибравши зайві фонові елементи, розділові лінії та додавши порожнього простору.

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Автор: Катерина Комолова