У соціальній мережі Twitter оновився дизайн.
"Ми дещо змінили зовнішній вигляд Twitter у веб-версії та на смартфонах. Хоча спочатку це може здатися дивним, але такі оновлення роблять нас доступнішими, унікальнішими, більш сфокусованими на вас і на тому, про що ви говорите", - розповіли в компанії.
Зокрема, тепер платформа використовує свій новий фірмовий шрифт Chirp - про нього повідомлялося раніше в січні 2021 року.
— Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021
Також Twitter змінила кольорове оформлення, зробивши його "контрастнішим і менш синім", щоб більше уваги отримували фотографії та відео користувачів. Наприклад, деякі кнопки тепер стали чорного кольору.
Платформа анонсувала і запровадження нових кольорів.
Окрім того, соцмережа позбулася "візуального шуму", прибравши зайві фонові елементи, розділові лінії та додавши порожнього простору.
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