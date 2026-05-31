Данія мобілізує 180 тисяч військових у разі війни: на кого зробила ставку

На обов'язкову строкову службу призиватимуть і хлопців і дівчат, при чому майже у рівній пропорції.

Влада Данії готується до потенційної мобілізації 180 тис. військових на випадок війни.

Про це повідомило видання DR з посиланням на документи про оборонну політику країни. Згідно з цими документами, мобілізаційний резерв буде сформований з повністю підготовлених призовників, які пройдуть 11-місячний термін служби у збройних силах Данії.

До лав збройних сил щороку будуть призивати до 13 тис. осіб, а до мобілізаційного ресурсу включатимуть чоловіків і жінок віком до 65 років.

Для підтримання потенціалу збройних сил передбачається проведення 10-денних навчальних зборів для колишніх військових протягом 10 років після завершення ними служби.

Як зазначило видання Мілітарний, Данія вже застосовувала цю модель під час Холодної війни, коли готувалася до ймовірного конфлікту між НАТО та СРСР.

Що передбачає модель

У 2030 році країні знадобиться 6500 призовників щорічно. Потенційна база комплектування охопить 64 518 осіб віком від 18 років, серед яких 31 634 жінки та 32 884 чоловіки.

До 2033 року кількість призовників збільшать до 10 тис. на рік. Розрахункова чисельність 18-річних становитиме 61 573 особи, з яких 29 956 жінок і 31 617 чоловіків. Таким чином, служити піде кожен шостий представник цього покоління, що означає істотне розширення мобілізаційного навантаження на молодь.

У 2035 році передбачається доведення щорічного призову до 13 тис. осіб. За такого сценарію служба охопить майже кожного п’ятого з 65 483 громадян віком від 18 років (31 763 жінки та 33 720 чоловіків), що в підсумку перетворить службу в армії на масовий обов'язковий елемент підготовки громадян до війни.

Таким чином, до 2040 року Данія сформує 40-тисячне військо, яке за потреби доповнюватиме мобілізаційним ресурсом.

Данія готується до війни

З цього року у Данії на обов’язкову строкову службу почали призивати жінок. Водночас держава продовжує призивати чоловіків за системою лотереї, розробленою для компенсації потенційної нестачі добровольців.

Загалом Данія є одним із найпотужніших союзників України. Уряд країни вже заклав майже 9,6 млрд данських крон (близько 1,28 млрд євро) військової допомоги на цей рік.

Данія стала першою західною країною, яка почала безпосередньо фінансувати закупівлю озброєння в українських виробників для ЗСУ.

