Поляки масово отримують мобілізаційні картки: що це означає

Американські військові отримали нове покоління наддалекобійної зброї класу "повітря-повітря", яка дозволяє уражати цілі на відстанях, недосяжних для більшості сучасних винищувачів, пише Slash Gear.

Йдеться про ракету AIM-174B Gunslinger, яку розробила компанія Raytheon Technologies для винищувачів F/A-18F Super Hornet ВМС США. За наявними даними, вона здатна вражати цілі на відстані понад 200 миль (близько 320 км). Це робить її найдалекобійнішою ракетою класу "повітря-повітря" в арсеналі США.

Для порівняння, така дистанція приблизно відповідає відстані між великими американськими мегаполісами, як-от Бостон і Нью-Йорк.

Головна перевага нової ракети – можливість запуску з безпечної дистанції, ще до входження в зону ближнього повітряного бою. Це дозволяє літакам залишатися поза досяжністю сучасних винищувачів противника, зокрема таких, як китайський Chengdu J-20.

Фактично це означає, що навіть менш сучасні літаки покоління 4,5 можуть ефективно протидіяти новітнім винищувачам завдяки ракетам великої дальності.

Окрім ураження повітряних цілей, ракета потенційно може використовуватися й проти інших об’єктів – зокрема безпілотників або навіть наземних цілей, що розширює її тактичні можливості.

