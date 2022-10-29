Офіційні особи Гаваїв закликали людей готуватися до "втечі в поспіху".

Вулкан Мауна-Лоа, який знаходиться на Гаваях, показує ознаки того, що скоро може початися його виверження.

Про це пише видання Sky UK.

Офіційні особи закликали людей готуватися до "втечі в поспіху".

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Вчені кажуть, що нове виверження найближчим часом малоймовірне, але уважно стежать за ними через землетруси на вершині вулкана.

Вони відбуваються через збільшення потоку магми під земною поверхнею. Хоча в останні дні землетруси стали рідшими, є ймовірність, що вони можуть повернутися.

Гавайське агентство цивільної оборони розповідає людям, як підготуватися до найгіршого. Їм сказали зібрати "кемпінговий" мішок з їжею, вибрати безпечне місце та скласти план зустрічі з друзями та родиною.

"Не панікуйте, але ви повинні знати, що ви живете на схилах Мауна-Лоа. Існує ймовірність якоїсь лавової катастрофи", - сказав адміністратор цивільної оборони округу Гаваї Талмадж Магно.

За словами Магно, на частку вулкана припадає 51% суші острова, тому виверження буде мати катастрофічні наслідки для більшої частини острова. Агентство націлене на порятунок людей, що живуть поруч з жерлами вулкана, оскільки у них буде менше часу, щоб відреагувати, якщо рівень загрози виверження буде підвищений до "неминучого".

Вулкан Мауна-Лоа: що про нього відомо

Мауна-Лоа знаходиться на висоті 13 679 футів (4 169 м) над рівнем моря і піднімається над сусіднім вулканом Кілауеа, виверження якого відбулося в 2018 році і знищило 700 будинків.

Мауна-Лоа вивергався 33 рази з 1843 року, а під час виверження в 1950 році лава розтеклася на 15 миль за три години.

Чиновники кажуть новим жителям, яких не було поруч під час останнього виверження Мауна-Лоа 38 років тому, бути готовими.

Виверження вулкана

На італійському острові Стромболі прокинувся вулкан. Він виверг масштабний потік лави в море, а густий дим покрив всю територію навколо вулкана.

У Новій Зеландії супервулкан кальдерного типу Таупо знову проявляє активність. Його виверження в 232 році нашої ери призвело до катастрофічних наслідків для Землі.