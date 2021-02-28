Стародавня колісниця / фото pompeiisites.org

У Помпеях археологи відкопали стародавню церемоніальну колісницю, яка добре збереглася. Вчені припускають, що вона служила транспортом для нареченої під час весілля.

Читайте такожВ Австралії знайшли унікальне двометрове зображення кенгуру - найстаріше на континенті (фото)Про це повідомляє археологічний комплекс.

Зазначається, що колісницю знайшли неподалік від стайні, де у 2018 році виявили останки трьох коней. Колісниця має чотири колеса, а також залізні, бронзові, олов'яні прикраси та квітковий орнамент.

Артефакт виявили під час розкопок 7 січня. Археологи кажуть, що колісниця дуже крихка, тому знадобилися тижні, щоб безпечно відкопати її.

«Це дивовижне відкриття, яке розширює наші знання про стародавній світ. У Помпеях раніше вже знаходили транспортні засоби, але нічого, що було подібно цій колісниці», - розповів директор археологічного комплексу Массімо Осанна.

Унікальною цю знахідку називають, тому як раніше вченим вдавалося відкопати або окремі прикраси колісниць, або сільськогосподарські колісниці, але не церемоніальні.

Стародавня колісниця / фото pompeiisites.org

За словами Осанна, прикраси на ній натякають на те, що її використовували під час свят, зокрема, під час весіль. На задній частині цього артефакту є сцени, пов'язані з богом любові. Зокрема, представлені рельєфні чоловічі та жіночі фігури в еротичних сценах.

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Автор: УНІАН