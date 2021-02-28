Колісниця дуже крихка, тому знадобилися тижні, щоб безпечно відкопати її.

У Помпеях археологи відкопали стародавню церемоніальну колісницю, яка добре збереглася. Вчені припускають, що вона служила транспортом для нареченої під час весілля.

Читайте такожВ Австралії знайшли унікальне двометрове зображення кенгуру - найстаріше на континенті (фото)Про це повідомляє археологічний комплекс.

Зазначається, що колісницю знайшли неподалік від стайні, де у 2018 році виявили останки трьох коней. Колісниця має чотири колеса, а також залізні, бронзові, олов'яні прикраси та квітковий орнамент.

Артефакт виявили під час розкопок 7 січня. Археологи кажуть, що колісниця дуже крихка, тому знадобилися тижні, щоб безпечно відкопати її.

«Це дивовижне відкриття, яке розширює наші знання про стародавній світ. У Помпеях раніше вже знаходили транспортні засоби, але нічого, що було подібно цій колісниці», - розповів директор археологічного комплексу Массімо Осанна.

Унікальною цю знахідку називають, тому як раніше вченим вдавалося відкопати або окремі прикраси колісниць, або сільськогосподарські колісниці, але не церемоніальні.

За словами Осанна, прикраси на ній натякають на те, що її використовували під час свят, зокрема, під час весіль. На задній частині цього артефакту є сцени, пов'язані з богом любові. Зокрема, представлені рельєфні чоловічі та жіночі фігури в еротичних сценах.

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Автор: УНІАН