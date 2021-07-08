Під поверхнею Антарктиди є ціла мережа озер, які з'єднується один із одним, а їхня наповненість непостійна.

Вчені склали точну карту "активних" підлідних озер в Антарктиді й виявили дві нові водойми під крижаними потоками Мерсер і Вілланс.

Карту створили за допомогою супутника ICESat-2, пише Liga.net із посиланням на NASA.

Як відзначають фахівці, між крижаним щитом континенту і корінними породами знаходяться сотні талих озер, з яких мінімум 140 "активні" - з непостійним гідрологічним режимом.

Попри величезну товщину, льодовики Антарктики не статичні: їхні ділянки то підіймаються, то опускаються, коли водяні резервуари під ними наповнюються або "всихають". Наприклад, обриси або межі під крижаними потоками Мерсер і Вілланс змінюються через нестабільне співвідношення припливу/зливу води.

Супутник ICESat-2 здатний з точністю до сантиметрів реєструвати лазерним далекоміром ATLAS такі зміни рельєфу.

Більш детально вивчити "водопровідну" систему під крижаним покривом стало можливо після того, як вчені стали використовувати для моделювання супутникові дані.

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З'ясувалося, що під поверхнею Антарктиди є ціла мережа озер, які з'єднується один із одним, а їхня наповненість непостійна. Раніше вважалося, що ці озера утримують талу воду без наповнення і зливу.

Вчені помітили відносно різке просідання льоду на площі близько 10 км2. Вивчивши його вони прийшли до висновку, що причина - в наявності ще двох "активних" озер, які якраз в періоді "осушення".

За словами вчених, прихована "водопровідна система" впливає на швидкість сповзання льоду в Південний океан і "розведення" його прісною водою. Як наслідок, змінюється сама екосистема, впливаючи на тисячі процесів на планеті.

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Автор: Олександр Топчій