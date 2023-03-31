Її маса у 10 мільйонів разів більше маси нашого Сонця.

Вчені виявили найдавнішу надмасивну чорну діру. Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, виявити цього космічного монстра вдалося за допомогою новітнього телескопа Джеймса Вебба.

За словами вчених, маса знайденої чорної діри в 10 мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця. Вона досі активно зростає, поглинаючи матерію з навколишнього простору.

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Астрономи вважають, що ця чорна діра утворилася лише через 570 мільйонів років після Великого вибуху.

Дослідники вважають, що об'єкт утворився в результаті колапсу масивного об'єкта, такого як одна з перших зірок у Всесвіті. Ці зірки були набагато більшими, ніж зірки, які існують сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені встановили, що в одній далекій галактиці надмасивна чорна діра, що викидає випромінювання зі швидкістю, близькою до швидкості світла, змістила свій кут на 90 градусів і стала вказувати прямо на Землю. Такий різкий розворот об'єкта спантеличив фізиків.

Астрономи ще не визначили, що могло спричинити такий великий зсув. Передбачається, що відбулося злиття галактик, в результаті чого і відбулося зміщення.

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