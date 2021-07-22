"Крижані пастки" зберегли віруси, які були в атмосфері під час замерзання кожного шару.

У льодовиках Тибету знайшли понад тридцять невідомих науці вірусів у віці до 15 тисяч років.

Про це повідомляє Microbiome.

Вчені з центру полярних і кліматичних досліджень Берда, центру наук про мікробіому і з кафедри мікробіології Державного університету Огайо (США) проаналізували вершину (6710 метрів над рівнем моря) і плато (6200 метрів над рівнем моря) крижаної шапки Гулія на північному заході тибетського нагір'я. "Крижані пастки" зберегли віруси, які були в атмосфері під час замерзання кожного шару.

Шари формували щось на зразок часової шкали, завдяки якій можна більше дізнатися про зміни клімату, мікроби, віруси і гази в різний історичний період. Для того, щоб дістати зразки, вчені пробурили два крижаних керни на вершині і плато крижаної шапки. А вже в лабораторії дослідники застосували новий "надчистий" метод для аналізу мікробних і вірусних спільнот.

У підсумку вчені з'ясували, що зразки з Тибетського плато містять віруси, яким аж до 15 тисяч років. З 33 виявлених вірусів - 28 є унікальними.

Читайте також"COVID-26 і COVID-32": науковець попередив про загрозу нової пандемії у майбутньому

"Ці віруси можуть процвітати в екстремальних умовах. У них є генетичні підписи, які допомагають інфікувати клітини в холодних умовах. Їх нелегко витягти, тому новий метод, ймовірно, допоможе знайти аналогічні генетичні послідовності в інших екстремальних умовах - на Марсі або на Місяці, наприклад, або в пустелі Атакама", - розповів співавтор дослідження Метью Салліван.

Оскільки у знайдених вірусів немає одного універсального гена, таксономію нових інфекційних агентів визначали шляхом зіставлення загальних наборів генів з геномами 2304 відомих вірусів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко