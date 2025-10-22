У війні в Україні у Трампа набагато менше важелів впливу.

Тема війни в Україні знову опинилася в центрі уваги президента США після того, як він уклав угоду про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Газа. Однак обставини, які дозволили Адміністрації Трампа домогтися прориву в секторі Газа, може бути складно відтворити в умовах війни в Україні, пише BBC. І головна причина - менше важелів впливу.

Трамп скористався своїм багаторічним досвідом підтримки Ізраїлю, починаючи з першого терміну його повноважень. Президент США, по суті, користується більшою популярністю серед ізраїльтян, ніж Нетаньяху, - ця позиція давала йому унікальний вплив на ізраїльського лідера, пише BBC.

Якщо врахувати політичні та економічні зв'язки Трампа з ключовими арабськими гравцями в регіоні, то стає зрозуміло, що у нього є величезний дипломатичний потенціал, щоб домогтися угоди.

Однак у війні в Україні у Трампа набагато менше важелів впливу

Трамп пригрозив запровадити нові санкції на російський експорт енергоносіїв і постачати Україні нову далекобійну зброю. Але він також визнав, що це може підірвати світову економіку і призвести до подальшої ескалації війни.

Він також тимчасово припинив обмін розвідданими з Україною і призупинив постачання зброї в цю країну, але потім відступив через стурбованих європейських союзників, які попереджають, що крах української системи може дестабілізувати весь регіон.

При цьому Трамп любить хвалитися своєю здатністю сідати за стіл переговорів і укладати угоди, але його особисті зустрічі як з Путіним, так і з Зеленським, схоже, ні на йоту не наблизили війну до вирішення, пише BBC:

"Можливо, Путін використовує прагнення Трампа до угоди і його віру в можливість особистого укладення угод як засіб впливу на нього".

У липні Путін погодився на саміт на Алясці якраз у той момент, коли здавалося ймовірним, що Трамп підпише пакет санкцій Конгресу, підтриманий республіканцями в Сенаті. Минулого тижня, після заяв про можливість постачання крилатих ракет "Томагавк" до Києва, Путін також зателефонував Трампу, який потім відмовився від цього рішення.

У результаті за лічені дні Трамп перескочив від роздумів про перспективу відправки ракет до України до планування саміту з Путіним у Будапешті і до таємного тиску на Зеленського, щоб той поступився усім Донбасом, наголошується в статті.

"Під час передвиборчої кампанії минулого року Трамп обіцяв, що зможе покласти край війні в Україні за лічені години. Відтоді він відмовився від цієї обіцянки, заявивши, що припинення війни виявилося складнішим, ніж він очікував. Це було рідкісним визнанням обмеженості його влади і складності пошуку рамок для миру, коли жодна зі сторін не хоче або не може дозволити собі відмовитися від боротьби", - зазначає BBC.

Війна в Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що саміт між президентом Трампом і Путіним у Будапешті було скасовано. Пізніше Трамп заявив, що не хоче проводити з російським диктатором Володимиром Путіним марну зустріч.

Як писало CNN, мирний план Трампа щодо України, схоже, провалився, однак це влаштовує Путіна, який не виявляє жодних ознак бажання припиняти бойові дії і міг би витратити більше часу на ведення війни на виснаження з метою завоювати якомога більше української території до початку мирних переговорів.

