Індія хоче придбати у Москви ракети до комплексів протиповітряної оборони С-400 на суму 1,2 мільярда доларів. Про це повідомляють індійські ЗМІ.

Індійське міністерство оборони розгляне відповідну пропозицію на засіданні ради з питань оборонних закупівель у жовтні цього року.

Якщо вірити наявним даним, індійські військові "‎високо оцінили"‎ можливості зенітних ракетних комплексів С-400 зі знищення літаків, ракет і дронів під час індо-пакистанського конфлікту.

Нагадаємо, у 2018 році Індія уклала з РФ контракт на суму 5,43 мільярда доларів на постачання п'яти полкових комплектів ЗРК С-400, розгорнувши перший з них у Пенджабі у 2021 році для протидії повітряним загрозам з боку Пакистану та КНР.

Повідомлялося, що Нью-Делі може замовити додаткові зенітні ракетні комплекси С-400 та нові російські С-500 "Прометей". Останні росіяни почали експлуатувати зовсім недавно – перед самим початком повномасштабної війни.

Росія просуває свою зброю на індійський ринок

Нещодавнє охолодження відносин між Індією та Сполученими Штатами дало росіянам нову можливість закріпитися на індійському ринку.

Як стало відомо, Нью-Делі відхилив пропозицію США щодо придбання винищувача п’ятого покоління F-35. Натомість індійці можуть повернутися до ідеї придбати Су-57.

Раніше вони вийшли із спільної програми створення літака на його базі через невідповідність Су-57 вимогам п’ятого покоління.

Також повідомлялося, що РФ хоче врятувати свій де-факто мертвонароджений проєкт танка Т-14 "Армата" і пропонує Індії придбати ліцензію на нього.

