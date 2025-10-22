'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро на 22 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 22 жовтня, подешевшав на 3 копійки і складає 41,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 17 копійок і складає 48,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро - за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і становить 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 22 жовтня, також залишився незмінним і складає 49,02 гривні.

Нацбанк встановив на 22 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 19 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 22 жовтня зріс на 2 копійки і складає 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 48,95 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,25 гривні за євро.

