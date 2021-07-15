Знамените Майданецьке поселення може бути першим зі створених протогородів, вважають в редакції журналу Science & Vie.

Один з найвідоміших в Україні археологічних об'єктів - розташоване в Черкаській області Майданецьке поселення - є першим груповим поселенням в історії людства.

Про це, як пише на своїй сторінці в Facebook адвокат Інна Латишева, йдеться у французькому виданні Science & Vie ("Наука і життя").

Зокрема, така інформація опублікована в номері за серпень 2021 року.

Майданецьке поселення - що це?

Майданецьке поселення знаходиться на околиці села Майданецьке Тальнівського району Черкаської області.

Воно відноситься до трипільської культури - на думку вчених, цей протогород існував у 3800-3600 роках до н.е. (тобто, протягом 150-200 років). Розкопки на цьому місці почалися в 70-их роках минулого століття і після тривалої перерви поновлювалися в 2011 і 2013 роках.

За приблизними підрахунками, воно містить близько 2900 будівель різноманітного розміру і призначення.

Наразі на території поселення досліджено два кургани бронзового століття, виявлено поховання ямної культури. Збереглися насипи п'яти інших курганів.

Science & Vie - про що пишуть в журналі?

Science & Vie - французький науково-популярний щомісячник, який видається з 1913 року. Левова частка статей присвячені досягненням наукового і технічного прогресу, а також аматорській радіоелектроніці, астрономії і критиці псевдонауки, гомеопатії і парапсихології.

Нагадаємо, що зовсім неojдавно в Дніпропетровській області нарешті з'ясували, для кого понад 5 тисяч років тому насипали унікальний курган з величезним гранітним колом.

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Автор: Станислав Кожемякин