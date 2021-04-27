Дослідники вважають, що на місці знахідки може бути давнє поховання.

Працівники науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» під час розвідок на місці проектованого будівництва північної об’їзної дороги Львова виявили меч, якому понад півтори тисячі років.

Про це кореспонденту УНІАН розповів молодший науковий співробітник вказаного центру Олександр Сілаєв.

«Цей меч ми знайшли біля села Малі Підліски ще у 2018 році, коли розпочали розвідувальні роботи на ділянці, де мають будувати північну об’їзну дорогу Львова, яка є третьою чергою концесійної дороги «Львів-Краковець», - зазначив Сілаєв.

Він додав, що до цього часу тривала експертиза щодо автентичності та цінності меча, тож повідомили про знахідку лише тепер.

«Це меч-гладіус (меч з довгим руків’ям, ним користувалася піхота), який лежав у землі просто на городі, навіть не дуже глибоко. Очевидно, його виорали плугом. Він належить до періоду доби Пшеворської культури, що на території України датується І-ІІІ ст. н. е., і саме неподалік сіл Малі Підліски, Ситихів ми раніше виявили п’ять поселень того періоду. Тож можна зробити висновок, що знахідці понад півтори тисячі років. Ймовірно, він належав воїну-германцю», - заявив Сілаєв.

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За його словами, цінність та унікальність знайденого меча в тому, що він деформований, скручений.

«Як відомо, у ті часи воїнів ховали разом з їхньою зброєю – мечами, попередньо її пошкодивши. Очевидно, це був якийсь ритуал чи вірування. Тому, висновок – на тому місці є могильник, давнє поховання, і попереду на нас чекає багато відкриттів і цікавих історичних знахідок», - вважає науковець.

За інформацією науково-дослідного центру, північну об’їзну дорогу Львова будувати ще не почали, наразі археологи досліджують ділянку на предмет наявності в землі цінних історичних артефактів.

«Це найбільші археологічні дослідження за часів незалежності України, оскільки йдеться про ділянку у 100 тис. м кв., це як 14 футбольних полів. І вони мають відповідати усім європейським стандартам у сфері охорони культурної спадщини. Тобто, дослідження проводяться на всій земельній ділянці в межах пам’ятки, не тільки під насипом дороги. Буде досліджуватися уся смуга відведення, яка попадає у постійне користування Служби автомобільних доріг і може бути згодом зруйнована», - наголосили у центрі.

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Автор: Мирослава Бзікадзе