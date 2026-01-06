Вчені знайшли поховання елітних воїнів та їхньої багато прикрашеної зброї віком 1100 років

Усіх трьох чоловіків було поховано в 920-х або 930-х роках.

В Угорщині археологи виявили поховання трьох елітних воїнів-чоловіків віком 1100 років, і аналіз ДНК показав, що вони були родичами. Про це пише Live Science.

У похованнях воїнів було знайдено зброю, включно із шаблею і луком із сагайдаком стріл, а також десятки монет. Аналіз ДНК показав, що один із воїнів міг бути батьком або братом підлітка-воїна з одного з інших поховань, і що всі три воїни були родичами по батьківській лінії.

Зазначається, що поховання, розташовані недалеко від села Акасто, приблизно за 92 кілометри на південний схід від Будапешта, були виявлені волонтерами з програми громадської археології Музею імені Йожефа в Катоні та розкопані командою волонтерів і професіоналів під керівництвом Вільгельма Габора, глави археологічного відділу музею.

Відео дня

Усіх трьох чоловіків було поховано в 920-х або 930-х роках. Загалом у трьох похованнях було знайдено 81 монету. Більшість із них походять із Північної Італії і належать до правління Беренгара (888-924 рр.), короля, який правив частиною Італії і був правнуком Карла Великого. У той час угорці утворили королівство в Угорщині, і воїни цього королівства брали участь у військових походах у Північній Італії. Археологи припустили, що поховані воїни могли отримати монети під час цих походів.

Цікаво, що один із воїнів помер у віці 17-18 років і носив пояс, частково прикрашений позолоченим сріблом. На правому боці в нього був шкіряний мішечок, відомий як шаблеподібний мішок, прикрашений срібною пластиною. Археологи написали:

"На лівій руці він носив золоту каблучку з синім скляним камінням, а його ноги були прикрашені пишними срібними браслетами".

На його тілі було виявлено кілька невеликих золотих пластинок - можливо, залишки одягу або похоронного савана, припустила команда. Він також був похований із кінською упряжжю, ремені якої були прикрашені позолоченим сріблом.

В іншому похованні перебував воїн, який помер у дещо молодшому віці - від 15 до 16 років. Він був похований із сагайдаком, у якому було сім стріл і лук.

"Жорсткі вигнуті кінці та рукоятка його лука були покриті декоративними пластинами з оленячих рогів", - повідомила археологічна група.

Зазначається, що в третьому похованні перебував воїн, який помер у віці від 30 до 35 років. Там було виявлено шаблю, спорядження для стрільби з лука, кінську упряж, срібний браслет і пояс, прикрашений монетами, повідомили археологи. Аналіз ДНК показав, що ця людина, ймовірно, була батьком або братом наймолодшого воїна і що всі три воїни були родичами.

Команда вчених також вивчила співвідношення ізотопів, або елементів з різним числом нейтронів у ядрах, в останках воїнів. Цей аналіз показав, що раціон трьох воїнів був багатий на тваринний білок.

"На підставі археологічних знахідок можна стверджувати, що тут була похована елітна група воїнів, імовірно, члени військового командування", - написали археологи.

Новини археології

Археологи виявили найбільше поселення з коли-небудь знайдених у доісторичній Британії та Ірландії, і це переписує історію бронзової доби.

Воно, оточене двома кільцевими спорудами, налічувало близько 600 будинків у межах комплексу городищ Балтінгасс, який включає 13 вершин пагорбів. Епічний рельєф місцевості відображає це новаторське відкриття, оскільки в цьому районі знаходяться монументальні археологічні знахідки раннього неоліту та бронзового століття, такі як щойно виявлене поселення.

Вас також можуть зацікавити новини: