Цей об'єкт, відомий як Агуада Фенікс, є найдавнішою і найбільшою монументальною архітектурною спорудою в районі майя.

Дослідники стверджують, що 3000-річна пам'ятка цивілізації майя є гігантською картою розміром із місто, що зображує "порядок всесвіту". Про це пише Live Science.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, руїни, розташовані на території сучасної південно-східної Мексики, були космограмою - зображенням того, як стародавні люди, що жили на цьому місці, уявляли собою космос.

Цей об'єкт, відомий як Агуада Фенікс, є найдавнішою і найбільшою монументальною архітектурною спорудою в районі майя і перевершує за розмірами багато стародавніх міст Мезоамерики, пишуть дослідники. Хоча його будівництво було масштабним проектом, його культурне значення, ймовірно, мотивувало людей брати участь у його будівництві, а це означає, що будівельники, ймовірно, не були примушені до праці, припускають дослідники.

По суті, будівництво Агуада Фенікс могло бути відомим громадським заняттям для стародавніх людей, подібно до Стоунхенджа в доісторичній Англії.

"Великі будівельні заходи та колективні ритуали, можливо, також включали в себе бенкети, обмін товарами між різними групами та можливості для зустрічей, що, ймовірно, створювало додаткові стимули для об'єднання людей", - пишуть учені.

Цікаво, що Агуада-Фенікс датується 1050 роком до н. е., до винаходу писемності майя, тому письмових свідчень про це місце не збереглося. Воно було занедбане близько 700 року до н. е. Вчені досліджували його в період з 2020 по 2024 рік, щоб дізнатися більше про нього. Вони не тільки розкопали Агуада-Фенікс, а й використовували лідар (далекомір світла) - метод, за якого лазери випромінюються з літака, а відбите світло вимірюють і використовують для створення зображень ландшафту.

Їхній аналіз показав, що космограма була створена з використанням системи споруд, що включає канали, дамби і греблю. Ці споруди перехрещуються одна з одною, утворюючи низку хрестоподібних фігур. Розмір космограми, розміром 9 на 7,5 км, "можна порівняти або навіть перевершити з розмірами пізніших мезоамериканських міст", включно з Тікалем і Теотіуаканом.

Зазначається, що в центрі споруди розташована низка невеликих будівель і платформ, які археологи називають "групою E". Тут виявлено кілька поховань, що містять предмети, які, ймовірно, мали церемоніальне значення, зокрема прикраси із зеленого каменю, що можуть зображати крокодила, птаха та, можливо, самку, яка народжувала; керамічні посудини; і пігменти.

Хоча невелике озеро забезпечувало водою канали, археологи зазначили, що величезні розміри космограми і невеликий розмір озера не дозволяли каналам заповнюватися водою протягом тривалого часу. Вони також звернули увагу на відсутність ознак сільськогосподарського зрошення, що дає змогу припустити, що канали не використовували для вирощування сільськогосподарських культур. Космограма так і не була завершена, коли це місце було занедбано в 700 р. до н. е., а деякі канали так і не були добудовані.

Науковці зазначили, що не виявили жодних ознак соціальної ієрархії в Агуада-Фенікс, на відміну від інших, пізніших поселень майя, таких як Тікаль у Гватемалі та Копан у Гондурасі, що свідчать про сувору соціальну структуру майя. За оцінками групи, для будівництва Агуада-Фенікс знадобилося понад 1000 осіб. Можливо, що велику космограму розробили "провідні фігури, які володіли особливими навичками і знаннями в галузі астрономічних спостережень і календарних розрахунків".

Що означає космограма

Зрозуміти повний сенс космограми складно, з огляду на відсутність письмових джерел, що належать до цього часу. Керівник дослідження Такеші Іномата, професор археології Університету Арізони, що спеціалізується на культурі майя, зазначив, що в її дизайні відображено рух сонця. Він розповів:

"Люди, які користувалися цим місцем, імовірно, вважали, що Всесвіт упорядковано по осях північ-південь і схід-захід. Вісь схід-захід була пов'язана з рухом сонця і, ймовірно, також із плином часу".

Також будівельники зорієнтували Агуада-Фенікс на певний напрямок сходу сонця, що було пов'язано з 260-денним циклом, який став найважливішим ритуальним календарем для пізніх майя та ацтеків. Тому вони могли вважати, що порядок простору і часу пов'язаний.

