Місце розкопок церкви Святого Олафа є найстарішою християнською пам'яткою, коли-небудь виявленою в Орхусі.

Під час розкопок середньовічного християнського кладовища в центрі данського міста дослідники виявили 77 скелетів людей, похованих там близько 900 років тому. Про це пише Live Science.

Зазначається, що розкопки на місці церкви Санкт-Олуфс-Кірке (у перекладі з датської - церква Святого Олафа) проводили до початку будівельних робіт на цьому місці, що розташоване неподалік від центру міста Орхус на півострові Ютландія в Данії.

Однак нещодавно розкопана площа значно менша за сам цвинтар, і під прилеглими сучасними вулицями й будівлями, імовірно, покоїться ще більше скелетів, повідомив керівник проєкту Мадс Равн, археолог Музею Моесгор в Орхусі.

У заяві музею йдеться про те, що на місці розкопок було знайдено "понад 50" скелетів, але Равн заявив, що загальна кількість знайдених скелетів під час розкопок, що завершилися 30 жовтня, становила 77.

За його словами, є вагомі підстави вважати, що поховані тут люди були християнами, хоча, можливо, деякі з них все ще дотримувалися скандинавських язичницьких вірувань.

"Рідкісні скелети дають нам унікальну можливість дізнатися більше про життя, хвороби та вірування перших жителів Орхуса, а також про роль християнської культурної спадщини в розвитку міста", - пояснив Равн.

Згідно із заявою, місце розкопок церкви Святого Олафа є найстарішою християнською пам'яткою, коли-небудь виявленою в Орхусі. Вона свідчить про розквіт християнства в цьому місці із занепадом скандинавського язичництва та закінченням епохи вікінгів у 1066 році.

Цікаво, що згідно з письмовими джерелами того часу, церкву Святого Олафа в Орхусі закинули після того, як її "хор" обвалився 1548 року під час сильного вітру в неділю перед Попелястою середою ("Масляною").

Джерела повідомляють, що церква була побудована в XII столітті і названа на честь норвезького короля XI століття Улава Гаральдссона, який народився язичником, але став християнським святим після навернення.

Важливо, що язичницькі цвинтарі в Данії часто розташовувалися за кілька кілометрів від їхніх поселень, але християни прагнули бути похованими на "священній землі" церкви, як-от церква Святого Олафа, яка в даному разі розташовувалася недалеко від центру міста. Крім того, християнські поховання зазвичай містили дуже мало похоронного інвентарю, на відміну від численного інвентарю, який часто зустрічався в похованнях епохи вікінгів.

За словами Равна, скелети в могилах Святого Олафа були поховані головами на захід, а ногами на схід. Така орієнтація була поширеною в ранніх християнських похованнях, імовірно, для того, щоб померлий міг належно стати свідком Другого пришестя Ісуса Христа, яке, як очікувалося, повинно було розпочатися на сході - у напрямку Єрусалима і сонця, що сходить.

Збережені вірування

За словами вченого, нещодавно знайдених скелетів незрозуміло, але багато жителів Данії того часу, незважаючи на християнство, ймовірно, все ще дотримувалися деяких скандинавських язичницьких вірувань. Він сказав:

"Ймовірно, вони були трохи заповзятливі, іноді використовуючи скандинавські вірування як захист, можливо, звертаючись до місцевого цілителя, коли хворіли".

Цікаво, що амулети у формі, відомій як "молот Тора" - захисний символ скандинавського бога Тора - іноді знаходили в скандинавських християнських похованнях в інших місцях, але не на місці поховання Святого Олафа. Равн зазначив, що на еллінгських каменях Данії є рунічний вислів датського короля епохи вікінгів Гаральда Синьозубого (правив приблизно з 958 до 986 року н.е.) про те, що він навернув данців у християнство.

Ця заява датується приблизно 965 роком н. е. Однак сам Гаральд найняв "вьольву" - відьму або шамана, вправну в скандинавських язичницьких обрядах.

