Науковці пояснили, чому вони не бояться наслідків свого відкриття.

На стику Аравійської та Євразійської тектонічних плит почався розлом земної кори.

Процеси розлому виявили геологи з Університету Геттінгена, пише Bild. Учені з'ясували, що залишки стародавнього океанічного дна продовжують опускатися вглиб планети, але в одному місці цей процес зупинився і там почалося підняття порід.

"Це вказує на те, що океанічна плита в цій зоні вже відірвалася і перестала тягнути земну кору вниз", - пояснив керівник дослідження Ренас Кошнав.

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Однак під Загроськими горами на території Іраку цей процес триває. Земна кора тут продовжує опускатися, утворюючи западину глибиною 3-4 км. Геологи припустили, що розлом розширюватиметься в бік Іраку.

Незважаючи на такі зміни, вчені не бачать серйозної загрози. "У районах, де розлом уже стався, кількість землетрусів навіть знижується", - пояснив учений Йонас Клей.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад 7. Потім послідували десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

Унаслідок руйнівного лиха в Туреччині загинуло понад 50 500 осіб, а в Сирії - 8476 осіб, ще десятки тисяч постраждали.

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