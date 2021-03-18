Апарат записав звуки свого пересування.

Марсохід Perseverance записав звуки своїх переміщень кам'янистою поверхнею Марса.

Читайте такожМарсохід Perseverance вперше проїхався Марсом (фото)Запис опублікувала прес-служба NASA на YouTube- каналі VideoFromSpace.

Звуки були записані 7 березня, але оприлюднені тільки зараз.

На опублікованому записі чутні скрипи та стуки, що видаються конструкцією марсохода при русі.

Старший інженер Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії та водій Perseverance Ванді Верма зазначив, що багато людей, коли бачать зображення, не розуміють, що колеса у марсохода металеві.

«Коли ви їдете на цих колесах по камінню, це насправді дуже шумно», - пояснив він.

Марсохід Perseverance: що відомо

19 лютого NASA висадило марсохід Perseverance на поверхню Марса.

Після успішного приземлення марсохід приступив до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча вчені сподіваються продовжити її термін.

Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки та мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

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Автор: Катерина Шварц