У "ДНР" виконання гімну України відтепер вважатиметься диверсією

Про це заявив один з лідерів бойовиків, "прем'єр-міністр" "ДНР" Олександр Захарченко, пише РИА Новости

"Щодо гімну України - це абсолютно не можна допускати. Якщо такі факти - прошу вас повідомляти на гарячу лінію. Які школи, хто це робить. За кожним цим фактом обіцяю - приїдуть люди, запитають, чому. Треба припиняти. Це можна розцінювати як політичну диверсію", - заявив Захарченко.

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При цьому лідер бойовиків визнав, що "не всі підтримують наші ідеї, для деяких ми є ворогами... Але в цей час бити в спину ножем - ну це найстрашніша зрада".