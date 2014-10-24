У "ДНР" виконання гімну України відтепер вважатиметься диверсією
01:21, 24 жовтня 2014Суспільство
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Бойовики "ДНР" заборонили виконувати гімн України у школах, які знаходяться на окупованих територіях.
REUTERS
Про це заявив один з лідерів бойовиків, "прем'єр-міністр" "ДНР" Олександр Захарченко, пише РИА Новости
"Щодо гімну України - це абсолютно не можна допускати. Якщо такі факти - прошу вас повідомляти на гарячу лінію. Які школи, хто це робить. За кожним цим фактом обіцяю - приїдуть люди, запитають, чому. Треба припиняти. Це можна розцінювати як політичну диверсію", - заявив Захарченко.
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При цьому лідер бойовиків визнав, що "не всі підтримують наші ідеї, для деяких ми є ворогами... Але в цей час бити в спину ножем - ну це найстрашніша зрада".
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