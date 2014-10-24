У Харкові намалювали найбільший портрет Шевченка

Творча група, яка працювала над портретом, впевнена, що це зображення найбільше не лише в Україні, але і у світі.

"Ми вибрали портрет немолодого Шевченка пензля Івана Крамського, щоб показати всю мудрість поета", - сказала керівник творчої групи "Kailas-V", яку в Харкові вже знають по портрету Гагаріна і сюрреалістичному графіті "Будинок у розрізі" біля стадіону "Металіст", Яна Вовк.

Зареєструвати рекорд «найбільше графіті на фасаді будинку» приїхали представники Національного реєстру рекордів України. Минулого разу, реєструючи портрет Юрія Гагаріна, вони стверджували, що побити цей рекорд буде складно.

За словами Яни Вовк, майстри працювали над створенням портрету з початку жовтня. Загальна площа зображення склала понад 500 квадратних метрів, висота малюнка - 43м, ширина - 12м, художники витратили на малюнок близько 900 балонів аерозольної фарби.

Картина-гігант, присвячена великому поетові, створювалася за підтримки народного депутата України Віталія Хомутинніка. «Малюнок із зображенням Тараса Шевченка ми вибрали неспроста. 2014 рік в Україні оголошено роком Тараса Шевченка у зв'язку з 200-річчям з дня його народження", - говорить Хомутинник.