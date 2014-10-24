У Донецьку горить завод хімічних виробів - міськрада

19:01, 24 жовтня 2014
Суспільство
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Внаслідок влучення снаряда на Донецькому казенному заводі хімічних виробів сталося загоряння.

На заводі нова пожежа / pauluskp.livejournal.com

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Наголошується, що наряди Держслужби з надзвичайних ситуацій займаються ліквідацією пожежі.

Станом на 18.00 в місті зберігається напружена обстановка. Звуки залпів і вибухів не замовкають протягом дня в північній частині міста.

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Для руху громадського і особистого транспорту від зупинки «Вєтка» перекрито Київський проспект. Обмеження діє до ранку 25 жовтня. У зв'язку з цим тролейбуси ходять до проспекту Панфілова, автобуси - до Шахтарської площі.

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