У Донецьку горить завод хімічних виробів - міськрада

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Наголошується, що наряди Держслужби з надзвичайних ситуацій займаються ліквідацією пожежі.

Станом на 18.00 в місті зберігається напружена обстановка. Звуки залпів і вибухів не замовкають протягом дня в північній частині міста.

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Для руху громадського і особистого транспорту від зупинки «Вєтка» перекрито Київський проспект. Обмеження діє до ранку 25 жовтня. У зв'язку з цим тролейбуси ходять до проспекту Панфілова, автобуси - до Шахтарської площі.