Порошенко підписав указ про звільнення в запас військових строкової служби

Президент визначив строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання закону «Про військовий обов'язок і військову службу» постановляю: звільнити в запас із Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів військових формувань», - йдеться в документі.

Зазначається, що звільняються в запас військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби: у квітні - травні, серпні 2018 року; у жовтні - листопаді 2018 року. Це стосується і військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби: у квітні - травні 2018 року; у жовтні - листопаді 2018 року.

Читайте такожБлизько 70% неявки: в Україні завершився осінній призов на строкову службуВ указі визначено на 2018 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень – травень та жовтень - листопад.

«Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: у квітні - травні та у жовтні - листопаді 2018 року», - наголошується в указі.

Кабінету міністрів доручено визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2018 році. Крім того, уряд, обласні, Київську міську та державні адміністрації зобов‘язано забезпечити виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням у 2018 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

Також Міністерству інфраструктури доручено забезпечити за заявками міністерств оборони та внутрішніх справ, Державної спеціальної служби транспорту перевезення осіб, зазначених у статтях 1 і 3 цього указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.

У прес-службі наголосили, що даний указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2018 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня 2018 року.