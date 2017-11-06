Облави на призовників: на Львівщині 15 тисяч осіб ухиляються від строкової служби

На Львівщині від призову на військову строкову службу ухиляється 15 тисяч осіб. Більшість із них – у Львові. Про це під час брифінгу розповів львівський обласний військовий комісар Олександр Тіщенко, передає видання «Вголос».

«Ми щоденно займаємося розшуком та доставкою призовників, які ухиляються від призову. У мене щоденно по місту Львову працює 8 екіпажів, – зазначив він. – У Львівській області великий призовний ресурс. А нам треба призвати 700 осіб. Не кожен піде служити, але прийти має кожен».

Також Тіщенко додав, що призов на строкову військову службу триватиме до 28 листопада. А повістки можуть вручати не лише за місцем проживання та праці, а й у громадських місцях.

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«Закінчиться призов – всі ухильники, які є у м. Львові та у Львівській області, будуть висвітлені по прізвищах на нашому сайті», – резюмував обласний військовий комісар.

Раніше УНІАН повідомляв, що уночі, 4 листопада, у центрі Львова правоохоронці влаштували облаву на призовників. Під час рейду у Львові нікого примусово не затримували, тільки вручили повістки.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка не бачить порушень в діях військових і поліцейських, які у центрі Львова провели рейд з метою виявлення юнаків-уклоністів від служби в ЗСУ.