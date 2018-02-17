Астролог вважає, що в Україні скоро почнуться протести

20:16, 17 лютого 2018
Суспільство
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Міхеїл Саакашвілі / фото REUTERS

Директор Українського астрологічного інституту Павла Глоби, астролог Ігор Нікішин вважає, що в нашій країні зовсім скоро будуть акції протесту.

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Протести можливі з кінця лютого, розповів експерт, передає Главред. "Так, до речі, ще один мій справджений прогноз: на кінець 2017 року я прогнозував масові протести - вперше з 2014 року. Мова йде про "майдан" Саакашвілі (колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі - ред.)", - зазначив він.

На думку співрозмовника видання, "в 2018 році протести триватимуть в тій чи іншій формі, причому складається враження, що вже зовсім скоро, з кінця лютого".

Раніше відомий соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна говорила, що українці не підтримали Михомайдан, оскільки не вірять політикам, які очолили його.

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Теги: #Україна#протести