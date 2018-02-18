Визначено порядок виступів конкурсантів у фіналі нацвідбору на Євробачення-2018

У фіналі за право представляти Україну на конкурсі "Євробачення-2018" змагатимуться The Erised, Laud, Vilna, Melovin, Tayanna та Kadnay.

Став відомий порядок виступів конкурсантів у фіналі національного відбору на Євробачення-2018. Жеребкування провели з участю всіх фіналістів після оголошення результатів другого півфіналу. Отже, за результатами жеребкування фіналісти виступатимуть у такому порядку: 1. Kadnay 2. Tayanna 3. The Erised 4. Laud 5. VILNA 6. Melovin Як повідомляв УНІАН, у другому півфіналі Нацвідбору Melovin, Tayanna і Kadnay отримали можливість битися у фіналі Національного відбору право представляти Україну на Євробаченні-2018.

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