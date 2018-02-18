Визначено порядок виступів конкурсантів у фіналі нацвідбору на Євробачення-2018

07:10, 18 лютого 2018
Суспільство
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Останнім у фіналі виступить співак Melovin / скріншот СТБ

Став відомий порядок виступів конкурсантів у фіналі національного відбору на Євробачення-2018. Жеребкування провели з участю всіх фіналістів після оголошення результатів другого півфіналу.

Отже, за результатами жеребкування фіналісти виступатимуть у такому порядку:

1. Kadnay

2. Tayanna

3. The Erised

4. Laud

5. VILNA

6. Melovin

Як повідомляв УНІАН, у другому півфіналі Нацвідбору Melovin, Tayanna і Kadnay отримали можливість битися у фіналі Національного відбору право представляти Україну на Євробаченні-2018.

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Теги: #євробачення нацвідбір