Визначено порядок виступів конкурсантів у фіналі нацвідбору на Євробачення-2018
07:10, 18 лютого 2018Суспільство
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У фіналі за право представляти Україну на конкурсі "Євробачення-2018" змагатимуться The Erised, Laud, Vilna, Melovin, Tayanna та Kadnay.
Останнім у фіналі виступить співак Melovin / скріншот СТБ
Став відомий порядок виступів конкурсантів у фіналі національного відбору на Євробачення-2018. Жеребкування провели з участю всіх фіналістів після оголошення результатів другого півфіналу.
Отже, за результатами жеребкування фіналісти виступатимуть у такому порядку:
1. Kadnay
2. Tayanna
3. The Erised
4. Laud
5. VILNA
6. Melovin
Як повідомляв УНІАН, у другому півфіналі Нацвідбору Melovin, Tayanna і Kadnay отримали можливість битися у фіналі Національного відбору право представляти Україну на Євробаченні-2018.
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