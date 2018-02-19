У Києві біля університету Богомольця влаштували акцію через самогубство студентки з Туркменістану (фото)

Зранку 19 лютого на сторінці Медуніверситету опублікували повідомлення, що зникла студентка з Туркменістану Муккадас Насирлаєва була відрахована з НМУ ім. Богомольця.

У Києві під медичним університетом імені Богомольця проходить акція у зв'язку з самогубством студентки з Туркменистану Муккадас Насирлаєвої.

Учасники акції звинувачують керівництво університету у корупції, пише Громадське.

Київська місцева прокуратура № 9 вже розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства студентки НМУ ім. Богомольця Муккадас Насирлаєвої з Туркменістану.

Зранку 19 лютого на сторінці Медуніверситету опублікували повідомлення, що зникла студентка з Туркменістану Муккадас Насирлаєва була відрахована з НМУ ім. Богомольця.

Читайте такожДоведення до самогубства: у Києві 19-річна студентка-медик із Туркменістану стрибнула з мосту ПатонаПовідомлялося, що в Києві рятувальники шукають студентку з Туркменістану, яка стрибнула з мосту Патона.

Починаючи з 17 лютого, столичні водолази проводять пошукові роботи. Зі слів поліції, дівчина 1999 року народження стрибнула з мосту Патона.

Для пошуку залучили водолазів та рятувальників.

Як повідомив адвокат, очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов, з мосту Патона стрибнула 18-річна студентка Національного медичного університету імені Богомольця, громадянка Туркменістану Мукаддас Насирлаєва.

За його словами, дівчина стрибнула з моста 30 січня, до цього її вважали зниклою безвісти. Розметов оприлюднив відео у Facebook, на якому, за його словами, можна відстежити шлях студентки до мосту Патона.