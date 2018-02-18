Рятувальники другу добу шукають тіло дівчини, яка стрибнула з моста Патона у Києві

Водолази вже обстежили 800 тисяч кв. м. акваторії річки Дніпро.

Київські рятувальники проводять пошук дівчини, яка стрибнула з моста Патона.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Починаючи з 17 лютого, столичні водолази проводять пошукові роботи. Зі слів поліції, дівчина 1999 року народження стрибнула з моста Патона», - йдеться у повідомленні.

Для пошуку дівчини залучено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві, водолазів КМДА, міжрегіональньного центру швидкого реагування міста Ромни та рятувальників мобільного рятувального центру ДСНС України.

Зазначається, що 17 лютого обстежено 7 тисяч кв. м акваторії річки Дніпро, 18 лютого водолазами обстежено 800 тисяч кв. м.

Водолази обстежують Дніпро від моста Патона до Дарницького моста. Пошукові роботи проводяться протягом світлового дня.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 20-річна дівчина вижила після стрибка з мосту висотою 11 метрів.