Річниця трагедії: у столиці вшанували пам'ять героїв Небесної сотні (фоторепортаж, відео)

Родичі загиблих майданівців вшанували пам'ять своїх близьких на алеї Героїв Небесної сотні.

На алеї Героїв Небесної Сотні відбувся флешмоб під назвою "Я пам'ятаю", у якому взяли участь родичі та близькі загиблих учасників Революції гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники флешмобу символічно відтворили найдраматичніший епізод Революції гідності – момент розстрілу учасників Майдану силовиками на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Група людей піднімалася вверх вулицею Інститутською і після "пострілів", які імітували на ударних музичних інструментах музиканти військового оркестру, падали на бруківку. Потім їм намагалися надати допомогу "волонтери-медики", але "майданівці" вже були неживі, і їхні тіла накривали простирадлами.

Після цього всі учасники рушили вгору алеєю в супроводі військового оркестру, який виконав Марш запорожців та Гімн України.

На завершення акції близькі загиблих на Майдані поклали квіти до меморіалу Героїв Небесної сотні, до портретів своїх рідних.

"Флешмоб називається "Я пам'ятаю". Ми, найближчі родичі, не маємо права забути те, що відбувалося в 2014 році, не можемо забути те, заради чого наші близькі йшли на вірну смерть. Вони хотіли кращої долі для нашої країни, хотіли, щоби їхні діти, батьки, вони самі жили у європейській державі. І ми маємо довести їхню справу до кінця", - зазначила після завершення акції Дарина Кульчицька, член сім'ї загиблого на Майдані Володимира Кульчицького.

Як повідомляв УНІАН, меморіал героїв Небесної сотні буде розміщений на однойменній Алеї.