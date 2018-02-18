Меморіал героїв Небесної сотні буде розміщений на однойменній Алеї - Порошенко

Відповідні зміни були ухвалені Верховною Радою 6 лютого 2018 року.

Президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати зміни до закону "Про врегулювання містобудівної діяльності", які дозволять розмістити меморіальний комплекс героїв Небесної сотні на однойменній Алеї в Києві.

Про це він сказав на відкритті виставки до Дня пам'яті героїв Небесної сотні, повідомляє "112 Україна"

"Спорудження Меморіального комплексу героїв Небесної сотні можливо лише за адресою Алея героїв Небесної сотні. Ні в якому іншому місці. Це святе місце не тільки для кожного з нас, хто там був, хто тримав оборону, а для кожного українця в Україні і світі", - сказав Порошенко.

Відповідні зміни були ухвалені Верховною Радою 6 лютого 2018 року.

"Як тільки він дійде до мене, я відразу ж підпишу його", - пообіцяв президент.

Раніше повідомлялося, що вже надійшло понад 60 заявок на конкурс з пропозиціями створення об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей "Революції гідності".

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Нагадаємо, Міністерство культури оголосило конкурс на кращу проектну пропозицію по об'єкту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей "Революції гідності". Учасники конкурсу повинні представити проектну пропозицію меморіального простору в пам'ять про Героїв Небесної сотні, розробити проектну пропозицію будівлі музею "Революції гідності".

Прийом заявок на конкурс тривав з 20 жовтня до 7 листопада 2017 року, крайній строк подачі конкурсних проектів в першому турі — 19 січня 2018 року, у другому — травень 2018 року.

Оголосити результати першого туру планують 20 лютого, другого — влітку 2018 року. Тоді ж хочуть провести виставку конкурсних проектів.

14 вересня Київрада виділила під будівництво Музею Революції гідності ділянку площею 1,22 га